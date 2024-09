Dellatorre brilha, Mirassol vence o América MG e assume a vice-liderança da Série B

O Mirassol confirmou sua boa fase e venceu o América pelo placar de 1 a 0 em jogo válido pela 24ª rodada da Série B, realizado no José Maria de Campos Maia. O duelo era um confronto direto, já que o time mineiro briga para retornar ao G4.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Dellatorre, logo aos 11 minutos do primeiro tempo. O time mineiro, sob o comando de Lisca, lutou pelo empate, mas não conseguiu superar a boa atuação do adversário.

Com o resultado, o Mirassol chega a 42 pontos, assumindo a vice-liderança. Por outro lado, o América, que não vence há quatro rodadas, estaciona longe do G4. Atualmente, ocupa apenas a oitava posição, com 35 pontos, quatro a menos que o Vila Nova, que abre o grupo dos times que hoje subiriam à elite.

Próximos jogos de Mirassol e América Mineiro

O Mirassol seguirá no estado de São Paulo, mas precisará ir até Itu enfrentar o Ituano, em jogo marcado para o sábado (7). O adversário luta contra o rebaixamento. Já o América receberá o Guarani, em seus domínios, no domingo (8).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.