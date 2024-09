Endrick segue com a 9, Estêvão veste a 22: veja a numeração da Seleção Brasileira

Endrick segue com a 9 do Brasil - (crédito: Foto: Créditos: Júnior Souza / CBF)

A seleção brasileira enfrentará o Equador nesta sexta-feira (6), pela sétima rodada das eliminatórias. O jogo será no Estádio Couto Pereira, que pertence ao Coritiba. Será o retorno do Brasil ao local, algo que não acontece desde 2003.

O técnico Dorival Jr. escolheu a numeração dos 23 atletas convocados. O destaque é Estêvão, convocado pela primeira vez, que vem brilhando com a camisa do Palmeiras nesta temporada. Desse modo, ele atuará com a camisa de número 22. Outro estreante na amarelinha, Luís Henrique, do Botafogo, ficou com a 20.

Endrick, atualmente no Real Madrid, seguirá com a camisa 9. Rodrygo, que se manteve com a camisa 10 desde a lesão de Neymar, também continua com esse número. Ele, inclusive, usou essa numeração durante a Copa América, nos Estados Unidos.

Todavia, o Brasil está na sexta posição da competição, tendo vencido duas partidas, empatado uma e saiu derrotado em três oportunidades, todas sob o comando de Fernando Diniz, que foi demitido após um início ruim nas eliminatórias.

Confira abaixo a numeração completa da seleção brasileira

Alisson Danilo Éder Militão Marquinhos Bruno Guimarães Wendell Vini Júnior Lucas Paquetá Endrick Rodrygo Lucas Moura Bento Willian Gabriel Magalhães João Gomes Guilherme Arana Beraldo André Gérson Luiz Henrique Pedro Estêvão Ederson

