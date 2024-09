Jair, do Vasco, treina com bola e fica perto do retorno

O volante Jair animou a torcida do Vasco em vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira. O jogador publicou um vídeo treinando com bola e seu retorno aos gramados pode estar próximo. Ele está há quase sete meses sem atuar pelo Cruz-Maltino.

Existe a expectativa de que o volante e Paulinho Paula, que teve mesma lesão, voltem a treinar com o grupo em outubro. Logo em seguida, farão o trabalho de transição.

Em fevereiro deste ano, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no clássico com o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. Do outro lado, o meia Paulinho Paula também se lesionou da mesma forma, mas no joelho direito, uma semana antes de Jair.

A volta de Jair pode dar mais uma opção ao técnico Rafael Paiva no meio-campo. No setor, o clube carioca atualmente conta com Sforza, Souza, Hugo Moura e Mateus Carvalho, o Cocão, como volantes.

No Vasco desde 2023, Jair fez 42 jogos e marcou cinco gols. Na atual temporada, atuou somente em três partidas até se lesionar gravemente. E Paulinho chegou no meio do ano passado, enquanto o time estava na zona de rebaixamento, e foi um dos principais jogadores da equipe em 2023.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.