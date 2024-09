Cruzeiro acerta venda de Arthur Gomes ao futebol russo

Arthur Gomes de saída do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro terá uma saída importante no setor de ataque. O time celeste aceitou a proposta do Dínamo de Moscou pelo atacante Arthur Gomes. Assim, o jogador embarca na noite desta terça-feira rumo à Rússia para finalizar os trâmites e assinar contrato definitivo com o clube.

Os russos aceitaram pagar 6 milhões de euros (R$ 37 milhões) pelo atleta. O valor, no entanto, pode chegar a quase R$ 43 milhões se somado a um bônus de 1 milhão de euros por performance.

Arthur Gomes tinha mais dois anos de contrato com o Cruzeiro e custou R$ 16 milhões aos cofres celestes. O atacante chegou à Toca da Raposa em 2023, ainda sob a gestão de Ronaldo Fenômeno. Ele disputou 59 partidas, anotou oito gols e deu cinco assistências.

Revelado pelo Santos, Arthur estreou no profissional em 2016. Foram 97 jogos e 11 gols marcados com a camisa do Peixe. Depois de ser emprestado para Chapecoense e Atlético-GO foi vendido ao Estoril, de Portugal. Ele ainda passou pelo Sporting até chegar ao clube mineiro.

