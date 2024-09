Terceira fase das Eliminatórias da Ásia começa nesta quinta (5/9)

Tem início nesta quinta-feira (5/9) a terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026, com nove jogos que reúnem todas as seleções que avançaram na fase passada. São três grupos de seis equipes e as partidas são (horários de Brasília):

Grupo A: Uzbequistão x Coreia do Norte (11h). Irã x Quirguistão (13h), Qatar x Emirados Árabes (13h)

Grupo B: Coreia do Sul x Palestina (8h), Iraque x Omã (13h) e Jordânia x Kuwait (15h)

Grupo C: Austrália x Bahrein (7h10), Japão x China (7h35) e Arábia Saudita x Indonésia (15h)

Regulamento das Eliminatórias da Ásia

Entender as regras desta eliminatória asiática não é tarefa das mais fáceis. Neste momento, são 18 concorrentes atrás de oito vagas. Veja abaixo:

Terceira fase garante 6 vagas

Esta é a fase que começa nesta quinta-feira. São 18 seleções divididas em três grupos. Os concorrentes jogam em turno e returno em seus grupos. As duas melhores de cada grupo se classificam diretamente para a Copa do Mundo.

Repescagem 1 garante 2 vagas

Mas haverá uma repescagem com os terceiros e quarto colocados de cada grupo. Estas seis seleções serão divididas em dois grupos de três. Os dois campeões de grupo se classificam diretamente pra a Copa do Mundo.

Repescagem 2

Os segundos colocados da repescagem 1 jogam um mata-mata e quem vencer este duelo vai para a repescagem mundial, na briga pelas duas últimas vaga para a Copa.

Os jogos desta quinta

O Grupo da Morte é o C, já que conta com tês seleções fortíssimas, Austrália, Japão e Arabia Saudita. Dificilmente não conseguirão classificação para a Copa, embora, nesta fase, apenas as duas primeiras vão se classificar diretamente. O principal jogo será Japão x China.

Em relação ao jogo mais equilibrado, o destaque está no GrupoA, já que Qatar e Emirados Árabes, que aparecem como os favoritos, se enfrentam.

Já o que desperta maior curiosidade é Coreia do Sul x Palestina. Apensar do país estar arrasado pelo bombardeios de Israel em sua árera mais populosa, a Faixa de Gaza, a seleção da Palestina tem seus jogadores atuando fora do país, com destaque para Dabbagh, atacante do Charleroi, da Bélgica. Além disso é uma seleção de qualidade. Diante da forte Coreia (outra que é quase certa na Copa) entra como zebra diante da Coreia do Sul; Mas pode ser considerada a segunda força do Grupo B. Assim, tem grande chance de classificação para a Copa. Vale citar que a Palestina manda seus jogos na Malásia, em Kuala Lampur.

