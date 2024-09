Flamenguista quer mais atletas do Brasil na Seleção: ‘Focar no que temos aqui’

Flamenguista quer Seleção Brasileira com mais atletas que atuam no Brasil - (crédito: Foto: Felipe Camin / Jogada10)

Toda convocação da Seleção Brasileira sempre gera uma polêmica sobre quem deveria ou não ser convocado. A última lista de Dorival teve muitas surpresas, mas o que chamou a atenção foi o número de atletas que atuam no Brasil nesta última chamada. Algo que os adeptos brasileiros gostaram.

Um deles foi Rafael Santos. O analista de 32 anos, em conversa ao J10, acredita que é necessário mais jogadores que atuam no Brasil na Seleção. Para ele, o Brasileirão é mais competitivo que muitas ligas na Europa.

“Acho que a Seleção Brasileira tem que focar mais nos craques que temos aqui no Brasil. Claro que nomes como Vinícius Junior e Rodrygo tem que estar na lista. Mas a zaga do Brasil é muito fraca. Principalmente o goleiro, uma das coisas que deveria mudar. Então acho que essa reconstrução do meio de campo pra trás é importante”, disse Rafael, que prosseguiu.

“Acho que as convocações de jogadores no Brasil foram justas, e acredito que precisa de mais. Tem alguns nomes da Europa que a gente não conhece, ou até conhece mas que joga em equipes que não são tão competitivos. E o Campeonato Brasileiro é um dos mais competitivos do mundo. Então acredito que tenha mais gás no Brasil que na Europa”, completou.

Torcedor quer ver flamenguistas de titular no Brasil

Rafael também não escondeu sua paixão pelo Flamengo. O torcedor foi ao hotel Bourbon, em Curitiba, tentar conseguir os autógrafos dos jogadores rubro-negros que estão com a Seleção. Apesar de não conseguir de Gerson e Pedro, conseguiu de outros nomes grandes como o ex-Fla Vinícius Júnior, Endrick e Bruno Guimarães.

Eu vim no hotel tentar autógrafo dos cria do Flamengo. Vini, Gerson, Pedro. Do Vini já consegui, falta do Gerson e do Pedro. Do Dorival também quero. Consegui do Endrick e do Bruno Guimarães. Minha escalação tem o Pedro de titular, Rodrygo e Vini de ponta e Brasa.

Por fim, Rafael ressaltou a importância da vitória na sexta para o Brasil ficar mais próximo de uma vaga na Copa do Mundo.

Espero que a Seleção volte reconstruída e construa um placar de 3 a 1 para conseguirmos nossa vaga na Copa do Mundo. Vai ser um gol do Pedro, um do Vini e outro do Rodrygo. Uma Copa do Mundo sem Seleção Brasileira não dá. A gente tem que voltar firme para conseguir essa vaga.

