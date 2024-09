Nesta quinta-feira (5/9) tem início as Eliminatórias da Oceania para a Copa-2026

Começa nesta quinta-feira (5/9) as Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2026, que será nos Estados Unidos, México e Canadá. Trata-se da fase preliminar e conta com apenas quatro seleções. Elas jogam um quadrangular com toas as partidas no Estádio Nacional de Samoa. Na preliminar, às 19h (de Brasília), Ilhas Cook x Tonga. Logo depois, Samoa Americana enfrenta a anfitriã Samoa. Os vencedores jogarão no domingo, às 23h (de Brasília). Quem vencer, enfim se classifica para a fase de grupos.

Esta fase conta com quatro seleções com futebol amador e que praticamente atuam em esporádicos jogos oficiais. Para se ter ideia, Samoa vem de uma derrota de 9 a 1 para Fiji (que é uma seleção fraquíssima) nosJogos do Pacífico. Já Samoa Americana conseguiu levar de 10 a 0 desta mesma Samoa. Aliás, Samoa Americana é famosa por goleadas acachapantes, incluindo um histórico 31 a 0 para a Austrália nas Eliminatórias para a Copa de 2002.

Regulamento das Eliminatórias da Oceania

O campeão desta fase preliminar se junta a sete seleções pré-classificadas para a fase de grupos, a partir de outubro. O Grupo A conta com Ilhas Fiji, Ilhas Salomão, Vanuatu e Papua Nova Guiné. O Grupo B tem Nova Zelândia, Taiti, Vanuatu e a seleção que se classificar nesta fase preliminar.

Pelo regulamento, os times se enfrentam em turno único em seus grupos. Os dois primeiros avançam à semifinal, que será em jogo único (1ºA x 2ºB; e 1ºB x 2ºA). Os vencedores fazem a final e o campeão se garante na Copa do Mundo. Mas o vice jogará a repescagem mundial na luta por uma das duas últimas vagas à Copa.

Cadê a Austrália?

Vale citar que a Austrália, que também integra a Oceania, optou em jogar a eliminatória asiática, que é mais qualificada. Os australianos estão em 24º do ranking da Fifa e sempre entra como um dos favortitos na competição asiática. Assim, a eliminatória a Oceania é quase um treino de luxo par a Nova Zelândia, que não tem concorrência. Afinal, para se ter ideia, a Nova Zelândia é a única seleção no top 100 da Fifa, em 94º lugar. Depois vem Ilhas Maurício (141), isso num ranking com 210 países.

