Vini Jr tem itens de ícones do esporte em casa avaliada em R$ 43 milhões

O atacante Vini Jr busca dentro de casa inspirações para brilhar em campo com a camisa do Real Madrid e da Seleção Brasileira. O astro merengue, que reside em La Moraleja, ao norte da capital da Espanha, ostenta em sua mansão coleções de camisas de astros do esporte e troféus conquistados por ele ao longo da carreira. As referências estão por todo o espaço.

Vini Jr exibe coleção de camisas de futebol – Foto: Reprodução/Instagram

A casa foi adquirida do magnata espanhol Isidoro Álvarez, antigo dono do grupo El Corte Inglés, a maior loja de departamentos da Europa. Avaliada em cerca de R$ 43 milhões, a mansão possui câmeras de segurança por toda parte e passou por algumas mudanças recentes para atender ao gosto do jogador. Entre as novidades estão uma renovada sala de troféus, um monograma do dono da casa e paredes com relíquias autografadas por astros do basquete e do futebol, inclusive o americano (de bola oval).

No espaço em que guarda parte de suas conquistas coletivas e individuais, um papel de parede todo estampado com as iniciais do jogador chama atenção. O estilo da grafia tem inspiração na marca Louis Vuitton, uma das favoritas de Vini e de outros boleiros. A organização é dividida em prateleiras de aço e vidro. O imóvel também possui um espaço dedicado as camisas do atacante merengue, chuteiras e bolas de jogos importantes, como a Champions.

Vini Jr e os itens de ícones de diferentes esportes

Uma das salas, antes apenas com pintura cinza, ganhou mais vibração com molduras de camisas coloridas de astros da NBA. Porém, a de maior destaque – Michael Jordan – fica à parte em um quadro no vão da escada principal da casa. Em outros cômodos, Vini tem ainda camisas autografadas por ídolos do futebol que marcaram sua infância, como Ronaldo Fenômeno.

A academia da mansão do brasileiro também possui uma decoração particular. O espaço, que possui diversos itens para treinamento, tem em suas paredes pinturas de ídolos como Pelé, Ronaldo, Kobe Bryant e Michael Jordan. Esses nomes servem como ‘gurus’ para Vini.

Os itens e referências esportivas contrastam com uma decoração mais sóbria, onde o branco, preto, cinza e madeira predominam. A iluminação também é um destaque da casa, que conta ainda com piscina, sauna, área gourmet e um enorme quintal. Vini também tem à disposição dentro do complexo uma quadra poliesportiva e uma garagem coberta.

Vini Jr e a expectativa pela Bola de Ouro

Atualmente, Vini Jr vive a expectativa pela conquista da Bola de Ouro, da revista France Football. Os 30 indicados para a disputa serão revelados nesta quarta-feira (04). Contudo, o anúncio do vencedor acontece no dia 28 de outubro. O brasileiro é um dos favoritos, juntamente com Rodri e Bellingham

