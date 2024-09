São Paulo ficará quase um mês longe do Morumbis

São Paulo e Atlético-MG duelaram no Morumbis pelas quartas de final da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Divulgação)

Por conta da pausa no calendário nacional para a Data-Fifa e de uma sequência de partidas fora de casa, o São Paulo ficará quase um mês sem jogos no Morumbis. Aliás, a próxima partida do Tricolor em casa será diante do Internacional, no dia 22 de setembro, às 18h30.

O São Paulo, aliás, atravessa uma série de quatro partidas fora de casa. A sequência começou no último final de semana, com a derrota de 2 a 0 para o Fluminense no Maracanã. Agora, o Tricolor terá dois jogos seguidos em Belo Horizonte e ainda terá uma pausa no Rio de Janeiro antes do retorno ao seu estádio.

Primeiro, o São Paulo mede forças com o Atlético-MG, no dia 12, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, aliás, o Galo venceu por 1 a 0. Este, inclusive, foi o último jogo do Tricolor em casa, disputado em 28 de agosto. Depois, a equipe comandada por Zubeldía enfrentará o Cruzeiro no domingo seguinte (15), pela 26ª rodada do Brasileirão.

Após a “excursão” em Minas Gerais, o São Paulo voltará ao Rio de Janeiro, desta vez para encarar o Botafogo pela ida das quartas de final da Libertadores, no dia 18 de setembro.

Sequência fora de casa do São Paulo

01/09 – Fluminense 2 x 0 São Paulo – 25ª rodada do Brasileirão

12/09 – Atlético-MG x São Paulo – Volta das quartas de final da Copa do Brasil

15/09 – Cruzeiro x São Paulo – 26ª rodada do Brasileirão

18/09 – Botafogo x São Paulo – Ida das quartas de final da Libertadores

