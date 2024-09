Ausência em festa e unfollow: Gabigol e Júlia Rodrigues terminam romance

Os sinais estão no ar e, ao que tudo indica, o romance entre Gabigol e Julia Rodrigues chegou novamente ao fim. Discretos entre idas e vindas, o casal se relacionava desde o ano passado, e a modelo aparentemente mantinha bom relacionamento com a família do atacante do Flamengo. Algo que também parece ter mudado nos últimos dias.

Gabigol tenta curtir a vida amorosa de forma mais reservada, mas às vezes se manifesta publicamente sobre rumores. Nesta semana, por exemplo, o staff do atleta desmentiu ao ‘Extra’ as notícias sobre a presença de Julia Rodrigues em seu aniversário – celebrado no dia 30 de agosto. O atacante do Flamengo comemorou apenas com familiares em sua mansão na Barra, e a festa rolou na segunda-feira.

Os rumores na internet apontavam para presença misteriosa de Julia Rodrigues durante a comemoração mais íntima de Gabigol. Isso porque ele postou uma foto de um buquê, enquanto ela disse em seu perfil que ama presentear com flores, e posteriormente a modelo publicou uma foto de uma vista semelhante à mansão do atleta.

Unfollow nas redes sociais

Outra ponta ficou solta após o staff de Gabigol desmentir a presença de Julia na celebração do dia 30 de agosto. Internautas notaram que a irmã do jogador, Dhiovanna Barbosa, parou de seguir a influenciadora no Instagram. As duas trocavam comentários e apareciam juntas em publicações.

Gabigol e Júlia Rodrigues

Os dois nunca confirmaram os rumores do affair entre eles, mas eram constantemente vistos juntos em eventos grandes. Especula-se que o casal está junto, entre idas e vindas, desde 2023 – quando aconteceram os primeiros flagras. De lá para cá, Gabigol e Júlia viajaram juntos para os Estados Unidos, curtiram carnaval na Sapucaí e marcaram presença no Festival Alma – esse no fim de julho deste ano, no Rio.

Júlia Rodrigues ficou conhecida no meio futebolístico após viver um romance com Vinicius Júnior, do Real Madrid. Os dois tiveram uma breve relação amorosa, que, assim como Gabigol, nunca foi assumida publicamente.

