Brasil alcança feito na Premier League pela terceira temporada seguida

A janela de transferências da Premier League se encerrou e a Liga continua a ser protagonista no mercado. Segundo o Transfermarkt, os gastos no período superam a casa dos 14,6 bilhões de reais (€2,33 bilhões), sendo disparado o país com maiores cifras movimentadas. Entre idas e vindas, o Brasil segue em destaque no campeonato como país estrangeiro que mais fornece atletas para o campeonato pela terceira temporada seguida.

Dessa forma, são 32 jogadores até o momento, com mais uma chegada garantida para a janela de janeiro. Isso pode igualar o recorde de 36 com eventuais novas contratações. Para a temporada 2024/25, aliás, dez brasileiros farão suas estreias na Terra do Rei: Savinho, Evanilson, Igor Thiago, Luis Guilherme, Gustavo Nunes, Pedro Lima, Carlos Miguel, André, Morato e Welington (que chegará ao Southampton em janeiro de 2025).

Joia do Palmeiras, Estêvão também foi contratado pelo Chelsea, mas se apresentará aos Blues apenas em julho do próximo ano, quando terá 18 anos. Deivid Washington, também do clube londrino, está no elenco sub-21 e pode deixar o país em breve. Nesse sentido, Juan, ex-São Paulo, fechou com o Southampton no período, mas o empréstimo para o Göztepe, da Turquia, adiará o começo da trajetória na Premier.

Premier League bem à frente da demais

Considerando as contratações já confirmadas, 16 dos 20 clubes da elite do futebol inglês terão brasileiros em seus elencos. Com as transferências de André, Neto e Morato, as equipes que lideram o quesito são Arsenal, Nottingham Forest e Wolverhampton, que chegam a quatro representantes do Brasil cada. Em seguida, está o Fulham, com três. Enquanto isso, apenas Chelsea, Everton e os recém-promovidos Leicester City e Ipswich Town não têm nenhum representante verde e amarelo no plantel profissional.

Conhecida como a liga mais popular do planeta, os gastos bilionários são marca registrada do Inglês e a diferença para os demais campeonatos é notável. O italiano e o alemão, os seguintes na quantia investida em reforços, não conseguem acompanhar o ritmo. Mesmo com R$6,2 bilhões e R$3,7 bilhões movimentados em compras, respectivamente, a soma deles ainda não consegue alcançar os mais de R$14,6 bilhões dos clubes da Inglaterra.

“É uma liga muito sólida e que trata muito bem o seu produto. Todos os atletas sonham em jogar lá um dia. Alguns dos principais astros do futebol estão por lá. Os estádios seguem lotados, as torcidas bastante ativas, e os clubes se atentam muito para a importância de oferecer entretenimento para além da competição esportiva”, analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

“São oferecidas diversas oportunidades comerciais e de marketing para as marcas, ativações criativas, um conceito de match day bastante estabelecido e grande cobertura da mídia local e mundial. Aliar um produto a uma competição tradicional e, ao mesmo tempo, cada vez mais inovadora se torna algo atrativo para qualquer marca”, completa.

Direitos de Transmissão pesam

Um dos fatores a impulsionar os números de faturamento é a venda dos direitos de transmissão, tanto a nível nacional quanto global. Além disso, os contratos domésticos de televisão mais recentes, válidos de 2025 a 2029, renderão um total de 6,7 bilhões de libras para a competição, já o pacote internacional tem potencial de igualar ou superar esse montante.

Brasileiros que jogarão a Premier League na temporada 2024/25:

– Arsenal: Gabriel Jesus, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli, Neto

– Aston Villa: Diego Carlos

– Bournemouth: Evanilson

– Brentford: Igor Thiago, Gustavo Nunes

– Brighton: Igor, João Pedro

– Chelsea: não possui

– Crystal Palace: Matheus França

– Everton: não possui

– Fulham: Andreas Pereira, Carlos Vinícius e Rodrigo Muniz

– Ipswich Town: não possui

– Leicester City: não possui

– Liverpool: Alisson

– Manchester City: Éderson e Savinho

– Manchester United: Antony e Casemiro

– Newcastle: Bruno Guimarães e Joelinton

– Nottingham Forest: Carlos Miguel, Danilo, Morato e Murillo

– Southampton: Welington (chega em janeiro de 2025)

– Tottenham: Richarlison

– West Ham: Lucas Paquetá e Luis Guilherme

– Wolverhampton: André, João Gomes, Matheus Cunha e Pedro Lima

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.