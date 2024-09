Luiz Henrique fala sobre recepção na seleção e disputa com Estêvão no ataque

Uma das principais novidades da lista de convocados do técnico Dorival Júnior, o atacante Luiz Henrique vive uma temporada mágica com a camisa do Botafogo. Durante a coletiva desta quarta-feira (4), o jogador não escondeu a felicidade de sua primeira convocação e falou sobre o momento da carreira e a disputa entre os titulares com Estevão, do Palmeiras, de apenas 17 anos.

“Minha chegada foi ótima, todo mundo me recebeu e me tratou muito bem. Estou me sentindo muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida, Ela foi muito corrida, passei por muitas coisas, mas graças a Deus está dando tudo certo. Contente com tudo isso. No Botafogo, estou me sentindo em casa, contente demais, todo mundo me recebeu bem”, disse.

“Estevão é um moleque que tem um futebol excelente. Somos companheiros, quem for jogar, iremos nos apoiar uns aos outros”, completou.

“Nem conversamos sobre isso, não (reencontro após duelo pela Libertadores). Mas o Estêvão é um moleque muito novo, com um talento muito grande, joga muito e tem tudo para deslanchar. Quem jogar, vamos estar apoiando. Não há rivalidade, estamos na Seleção jogando juntos e vamos dar o melhor, vamos dar a vida”, concluiu.

Revelado pelo Fluminense, o atacante se destacou nos gramados brasileiros e chegou a o Real Betis, da Espanha, em 2022. Sem espaço nos Verdiblancos, o jogador chegou a ser cogitado no Tricolor, Flamengo, Corinthians e Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, mas o Botafogo venceu a concorrência e começa a ter os frutos esportivos de sua contratação.

Olho na agenda

Sob a batuta de Dorival, o Brasil tenta reagir na competição, visto que perdeu os últimos três jogos. Ainda com Fernando Diniz, em 2023, a equipe sucumbiu diante de Uruguai, Colômbia e Argentina, o que fez com que o comandante não resistisse à pressão.

Por fim, a apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro, em Curitiba. Afinal, a Seleção mede forças com o Equador, dia 6, no Couto Pereira, e o Paraguai, dia 10, no Defensores del Chaco, em Assunção. No momento, o Brasil soma sete pontos, na sexta colocação nas Eliminatórias, no limite da classificação para a Copa de 2026.

