Com apenas seis jogos, Giay ainda não empolga no Palmeiras

Contratado pelo Palmeiras sob grande expectativa, o lateral-direito argentino Agustín Giay ainda busca a consolidação pelo seu setor. Vale lembrar que o jovem de 20 anos chegou ao Verdão por 7,5 milhões de dólares (R$ 40,7 milhões), sendo considerado uma das grandes joias do futebol argentino.

O argentino foi anunciado pelo Palmeiras no dia 28 de junho. Porém, ele só foi regularizado pelo Verdão no dia 17 de julho. Desde então, o time paulista fez 12 partidas, com Giay atuando na metade (6). Desta meia dúzia de partidas, ele foi titular em cinco e saiu do banco em uma, justamente no último final de semana: vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR.

A última partida de Giay como titular foi na derrota de 2 a 1 para o Botafogo, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Nos meados de agosto, inclusive, o lateral-direito Giay comentou que ainda se via em adaptação no Palmeiras.

“É uma mudança grande. Já se passou um mês e estou me adaptando bem. Não é fácil mudar de país. Sou muito grato aos meus companheiros, que vêm me ajudando muito. A adaptação está sendo boa, fico contente por isso…Sobre a mudança do futebol argentino para o brasileiro, muda um pouco de tudo: a velocidade do jogo, é mais dinâmico, muitas transições, mais técnico. Então, a adaptação vai acontecendo durante as partidas. É seguir jogando. com tempo, não há receita melhor”, comentou Giay.

