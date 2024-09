Bola de Ouro 2024: Vini Jr. e Gabi Portilho são indicados ao prêmio

Vini foi o autor do gol do 15º título europeu do Real Madrid diante do Borussia Dortmund, em junho passado - (crédito: Foto: INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

O Brasil terá representantes de peso na disputa pela Bola de Ouro 2024. Conforme anúncio realizado nesta quarta-feira (4/9), a revista France Football, responsável por organizar o prêmio entregue ao melhor jogador e à melhor jogadora do mundo durante a temporada, Vinicius Junior, do Real Madrid, e a brasiliense Gabi Portilho, do Corinthians, concorrerão com outros 29 atletas cada por uma das grandes honraria individuais do planeta bola. A cerimônia acontece no dia 28 de outubro, em Paris.

Atual campeão da Liga dos Campeões da Europa e vencedor do torneio pela segunda vez, o camisa sete do time Merengue é cotado como um dos favoritos ao prêmio. Ao contrário das últimas indicações, em que figurou na oitava posição em 2022, e na sexta em 2023, Vini chega forte rumo à primeira conquista do gênero na carreira. O jogador de 24 anos anotou 24 gols e 11 assistências durante a temporada 2023/2024. Além disso, foi eleito como o principal jogador do torneio continental europeu. Ele é o único brasileiro a marcar presença no top-10 da revista francesa.

Quem também está presente na lista são outros astros do Real Madrid, como Jude Bellingham e Kylian Mbappe, além do jovem Lamine Yamal, do Barcelona, de apenas 17 anos. Esta, aliás, será a primeira edição do prêmio desde 2003 que não contará com as presenças nem de Lionel Messi, ou de Cristiano Ronaldo.

Do lado das meninas, o destaque fica com Portilho. A jogadora de 29 anos nascida no Guará, além de se destacar como um dos principais nomes do time paulistano, registrou performances de destaque durante os Jogos de Paris-2024. Em terras francesas, esteve em campo em cinco oportunidades. Marcou dois gols, e distribuiu uma assistência. Titular, foi fundamental na caminhada do Brasil rumo à medalha de prata.

Outra brasileira presente na lista é a zagueira Tarciane. Ex-Corinthians, a defensora de 21 anos defende o Houston Dash, dos Estados Unidos, e foi outro importante nome na campanha verde-amarelo durante os Jogos de Paris. A atual melhor jogadora do mundo, a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, é outra das 30 mulheres indicadas.

O Brasil também terá um representante na concorrência pelo troféu Kopa do lado masculino, entregue ao melhor jogador jovem do mundo, com 21 anos de idade ou menos. O atacante de beirada Savinho, recém contratado pelo Manchester City junto ao Girona, está no certame. A joia espanhola do Barcelona Lamine Yamal, assim como o jovem turco do Real Madrid Arda Güler, também foram indicados.

Esta será, entretanto, a primeira vez em que nenhum brasileiro disputará a alcunha de melhor goleiro do mundo. Tanto Ederson, do Manchester City, quanto Alisson, do Liverpool, ficaram de fora do top-10. O arqueiro do clube azul havia sido o segundo colocado em 2023. Já o do time vermelho foi o vencedor em 2019, na primeira edição do prêmio. O belga Courtois, do Real Madrid, também ficou de fora.

Entre os treinadores, Arthur Elias, multi-campeão como treinador da equipe feminina do Corinthians e agora na Seleção Brasileira Feminina é um dos seis indicados. Do lado do futebol de homens, Pep Guardiola, do Manchester City, Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, são os favoritos.

A seguir, veja os indicados a todas as categorias:

Melhor jogador

- VINICIUS JÚNIOR (REAL MADRID)

- Emiliano Martínez (Aston Villa)

- Phil Foden (Manchester City)

- Jude Bellingham (Real Madrid)

- Federico Valverde (Real Madrid)

- Ruben Dias (Manchester City)

- Erling Haaland (Manchester City)

- Nico Williams (Athletic Club Bilbao)

- Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

- Artem Dovbik (Girona/Roma)

- Toni Kroos (Real Madrid)

- Dani Olmo (RB Leipzig/ Barcelona)

- Florian Writz (Bayer Leverkusen)

- Martin Odegaard (Arsenal)

- Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

- Rodri (Manchester City)

- Harry Kane (Bayern de Munique)

- Declan Rice (Arsenal)

- Cole Palmer (Chelsea)

- Vitinha (PSG)

- Daniel Carvajal (Real Madrid)

- Lamine Yamal (Barcelona)

- Bukayo Saka (Arsenal)

- Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

- Ademola Lookman (Atalanta)

- Lautaro Martínez (Internazionale de Milão)

- Antonio Rudiger (Real Madrid)

- Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid)

- William Saliba (Arsenal)

- Hakan Çalhanoglu (Internazionale de Milão)

Melhor jogadora



- Ada Hegerberg (Lyon)



- Alexia Putellas (Barcelona)



- Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)



- Aitana Bonmatí (Barcelona)



- Barbra Banda (Orlando Pride)



- Caroline Graham Hansen (Barcelona)



- GABI PORTILHO (CORINTHIANS)



- Giulia Gwinn (Bayern de Munique)



Ewa Pajor (Barcelona)



- Glodis Viggosdottir (Bayern de Munique)



- Grace Geyoro (PSG)



- Khadija Shaw (Manchester City)



- Lauren Hamp (Manchester City)



- Lauren James (Chelsea)



- Lea Schüller (Bayern de Munique)



- Lindsey Horan (Lyon)



- Lucy Bronze (Chelsea)



- Mallory Swanson (Chicago Red Stars)



- Manuela Giugliano (Roma)



- Marie-Antoinette Katoto (PSG)



- Mariona Caldentey (Barcelona)



- Mayra Ramírez (Chelsea)



- Patri Guijarro (Barcelona)



- Salma Paralluelo (Barcelona)



- Sophia Smith (Portland Thorns)



- Sjoeke Nüsken (Chelsea)



- Tabitha Chawinga (Lyon)



- TARCIANE (HOUSTON DASH)



- Trinity Rodman (Washington Spirit)



- Yui Hasegawa (Manchester City)

Melhor goleiro



- Diogo Costa (Porto)

- Gianluigi Donnaruma (PSG)



- Andriy Lunin (Real Madrid)



- Gregor Kobel (Borussia Dortmund)



- Giorgi Mamardashvili (Valencia)



- Mike Maignan (Milan)



- Unai Simón (Athletic Bilbao)



- Emiliano Martínez (Aston Villa)



- Yann Sommer (Inter de Milão)



- Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)

Melhor treinador (masculino)

- Pep Guardiola (Manchester City)

- Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

- Carlo Ancelotti (Real Madrid)

- Lionel Scaloni (Argentina)

- Luis de La Fuente (Espanha)

- Gian Pero Gasperini (Atalanta)

Melhor treinador(a) (feminino)

- Sonia Bompastor (Lyon/Chelsea)

- ARTHUR ELIAS (CORINTHIANS/BRASIL)

- Jonatan Giraldez (Barcelona/Washington Spirit)

- Emma Hayes (Chelsea/Estados Unidos)

- Filipa Patão (Benfica)

- Sarina Wiegman (Inglaterra)

Melhor jogador sub-21 (Kopa Trophy)

- Lamine Yamal (Barcelona)

- Kobbie Mainoo (Manchester United)

- Alejandro Garnacho (Manchester United)

- Pau Cubarsí (Barcelona)

- Arda Güler (Real Madrid)

- Matthys Tell (Bayern de Munique)

- SAVINHO (GIRONA/MANCHESTER CITY)

- João Neves (Benfica/PSG)

- Warren Zaire-Emery (PSG)

- Karim Konaté (Red Bull Salzburg)

Clubes do ano (masculino)

- Real Madrid (Espanha)

- Girona (Espanha)

- Manchester City (Inglaterra)

- Bayer Leverkusen (Alemanha)

- Borussia Dortmund (Alemanha)

Clubes do ano (feminino)

- Barcelona (Espanha)

- Chelsea (Inglaterra)

- Lyon (França)

- PSG (França)

- New York Gotham (Estados Unidos)

Confira todos os prêmios que serão distribuídos na cerimônia:

- Bola de Ouro (masculino), para o melhor jogador da temporada



- Bola de Ouro (feminino), para a melhor jogadora da temporada



- Clube do Ano (masculino), para o melhor time da temporada



- Clube do Ano (feminino), para a melhor equipe da temporada



- Troféu Kopa, para o melhor jovem da temporada



- Troféu Yashin, para o melhor goleiro da temporada



- Troféu Gerd Müller, para o artilheiro da temporada



- Prêmio Sócrates, para iniciativas em projetos sociais



- Técnico do Ano (masculino), para o melhor treinador da temporada



- Técnico(a) do Ano (feminino), para o(a) melhor treinador(a) da temporada

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

