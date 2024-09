Corinthians conta com patrocinadora para fechar com Depay

Depay em ação pelo Atlético de Madrid, time que defendeu na última temporada - (crédito: Foto: JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)

O Corinthians planeja usar o dinheiro que tem a receber da Esportes da Sorte para viabilizar a contratação do atacante holandês Memphis Depay. Ele está sem clube. Assim, chegaria de graça, mas a operação é um pouco complexa.

O atacante de 30 anos tem passagens por PSV, Lyon, Manchester United e Barcelona e defendeu o Atlético de Madrid na última temporada. Depay, vale lembrar, é constantemente convocado para a seleção holandesa. Inclusive, defendeu a Holanda na última Eurocopa.

Para entender melhor: em julho, o Corinthians e a casa de apostas online acertaram um vínculo válido por três anos. Ao todo, a patrocinadora pagará R$ 309 milhões. Deste montante, porém, R$ 57 milhões têm que ser gastos em ‘contratação de peso’, conforme diz o contrato.

O Corinthians quer contratar o atacante e assinar um contrato válido por três anos, totalizando R$ 60 milhões em salários. O restante, assim, seria pago pelos cofres do Timão. Dessa forma, é uma operação parecida com a qual o Timão contratou Ronaldo Fenômeno em janeiro de 2009. Na ocasião, os paulistas contaram com ajuda de outra patrocinadora para viabilizar a contratação.

Inclusive, o fato de ser fã de Ronaldo Fenômeno tem ajudado a motivar Depay a fechar com o Corinthians. Fato é que ele ainda não deu a resposta para o Timão, que já quer contar com o atleta para a partida contra o Fortaleza, no dia 17 de setembro.

