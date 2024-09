Confira os próximos cinco jogos do Vasco na temporada

Com a Data Fifa chegando, os times brasileiros ganharão um descanso no exaustivo calendário nacional. O Vasco, por exemplo, só volta a atuar na próxima quarta-feira (11), quando decide vaga na semifinal da Copa do Brasil contra o Athletico. O Jogada10 traz, então, quais são os cinco próximos compromissos do Cruz-Maltino na temporada.

A sequência se inicia já no jogo citado, contra o Furacão. Como venceu na ida por 2 a 1, em São Januário, o Gigante da Colina precisa apenas de um empate para voltar à semifinal da Copa do Brasil após 13 anos. A partida ocorre às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta, na Ligga Arena, em Curitiba.

Depois, mesmo que siga adiante na competição de mata-mata, serão quatro jogos pelo Brasileirão. Visto que, segundo o calendário de competições da CBF, a semifinal só está prevista para 2 de outubro (ida) e 17 de outubro (volta).

Assim, o Cruz-Maltino volta ao Rio de Janeiro para o grande clássico contra o Flamengo, no Maracanã, no domingo (15), às 18h30. O jogo é válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

Três dias depois, o time volta a atuar como mandante após três jogos como visitante, mas longe do Rio de Janeiro. Afinal, o clube vendeu o mando de campo para o duelo contra o Palmeiras, marcado para o dia 22. A partida ocorre, então, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 27ª rodada.

A volta a São Januário se dá três dias depois, quando o Vasco recebe o Cuiabá, em partida atrasada da 19ª e última rodada do primeiro turno. Será no dia 25, às 19h. Por fim, o time viaja a Belo Horizonte, onde encara o Cruzeiro, pela 28ª rodada, encerrando, assim, os compromissos de setembro.

Próximos cinco jogos do Vasco na temporada

VS Athletico (F), Ligga Arena (PR), às 21h30 de quarta-feira (11/09) – quartas de final da Copa do Brasil (volta)

VS Flamengo (F), Maracanã (RJ), às 18h30 de domingo, (15/09) – 26ª rodada do Brasileirão

VS Palmeiras (C), Mané Garrincha (DF), às 16h de domingo (22/09) – 27ª rodada do Brasileirão

VS Cuiabá (C), São Januário (RJ), às 19h de quarta-feira (25/09) – 19ª rodada do Brasileirão*

VS Cruzeiro (F), Mineirão (MG), às 18h30 de domingo (29/09) – 28ª rodada do Brasileirão

*Jogo atrasado

