Reação em curso: Fluminense é o vice-líder do returno do Brasileirão

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense conviveu com uma turbulência no meio desta temporada e chegou a ser o lanterna do Brasileirão, com 6 pontos. Diante deste cenário, optou pela troca no comando, com a demissão de Fernando Diniz. No entanto, com a chegada do técnico Mano Menezes e do zagueiro Thiago Silva, a equipe subiu de produção e tem reagido.

Dessa forma, o Tricolor ocupa a segunda colocação do returno, com 13 pontos, quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, no clássico com o Vasco, no Nilton Santos. Sob a batuta do novo treinador, o time já somou 21 pontos em 11 partidas, deixando para trás a zona de rebaixamento. Mesmo assim, a diferença ainda é curta para o Z4, e as próximas rodadas serão decisivas para ganhar tranquilidade.

Fora de campo, a torcida também tem correspondido. Com a chegada de Mano, o público no estádio tem sido acima de 30 mil com frequência. No último duelo, com o São Paulo, mais de 45 mil torcedores estiveram no estádio e vibraram com mais um triunfo, agora diante de uma equipe que luta pelo G4.

Outro ponto determinante tem sido o desempenho longe do Rio de Janeiro, uma das principais dificuldades do elenco na temporada passada no Brasileirão. só com Mano, o Fluminense já venceu Cuiabá, Red Bull Bragantino e Atlético-MG, fora de casa. Ou seja, igualou o número de vitórias de toda a campanha de 2023 em pouco jogos.

Olho na agenda

Na próxima rodada, o Tricolor de Laranjeiras reencontra o Juventude, dia 15 (domingo), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores, diante do Atlético-MG, no Maracanã, acontece dia 18, às 19h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.