Jornalista critica desempenho do Flamengo: “Morto e sem alma”

O jornalista José Trajano fez duras críticas a exibição do Flamengo na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, no último domingo (01), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. De acordo com o comentarista, a postura apresentada no jogo pode ser considerada como um vexame.

Para Trajano, o resultado em si é normal, porém a desempenho não condiz com a tradição do clube carioca.

“O Flamengo foi uma lástima. Não porque perdeu para o Corinthians. Pela decepção, por não ter jogado nada. É um time que não se encontra. Tem uma série de contusões, desfalques, mas é o Flamengo. Não pode ser um time sem alma. Pode ser o time juvenil, que tem que entrar com disposição. Eu nunca vi o Flamengo tão morto. Esse é o vexame. Não perder para o Corinthians na casa do Corinthians, no dia do aniversário do time”, criticou o experiente jornalista durante o programa ‘Cartão Vermelho’, do Uol.

O também jornalista Rodrigo Mattos, que participou da análise, crê que a exibição deixa claro as prioridades do Flamengo para o restante da temporada.

“O Flamengo percebeu que o elenco não está dando conta. Começou a ter problemas físicos demais. (…) Acho que o jogo contra o Corinthians indicou que o Brasileirão não é essa prioridade toda. Se olhar como o time jogou, que tirou o Pedro precisando do empate, eu acho que há um sinal de que é um objetivo secundário em relação à Copa do Brasil e da Libertadores”, avaliou Mattos.

Pausa no calendário do Flamengo

Com a Data Fifa, o Flamengo ganha um período de descanso em meio à maratona de jogos. Além disso, a equipe também pode usar a pausa para recuperar os atletas lesionados.

O Rubro-Negro volta a campo no dia 12 de setembro, quando faz o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, às 21h45, no Maracanã. Na ida, em Salvador, a equipe carioca venceu por 1 a 0.

