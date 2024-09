Ancelotti e Guardiola concorrem ao Troféu de Técnico do Ano da Bola de Ouro

Ancelotti e Guardiola disputam prêmio de melhor técnico da última temporada - (crédito: - Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP via Getty Images ; Oli Scarf/AFP via Getty Images)

A revista France Football anunciou, nesta quarta-feira (4), os finalistas do Troféu de Técnico do Ano. Assim, ela pretende, a partir da próxima premiação, coroar o melhor treinador do mundo na cerimônia da Bola de Ouro. Entre os seis concorrentes, estão o italiano Carlo Ancelotti , do Real Madrid, e o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City.



Além disso, completam a lista, o espanhol Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), o italiano Gian Piero Gasperini (Atalanta), Luis de la Fuente (seleção da Espanha) e Lionel Scaloni (seleção da Argentina).

Dessa forma, a cerimônia acontece no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O treinador da equipe merengue é um dos favoritos, visto que conquistou a Champions League novamente, assim como a La Liga, com boa vantagem sobre o rival Barcelona, e a Supercopa da Espanha.

Pep, por sua vez, voltou a levar os Citizens ao título da Premier League e segue entre os melhores do mundo. Além de erguer os troféus da Supercopa da Uefa e do Mundial de Clubes, da Fifa, contra o Fluminense.

A expectativa para o torcedor brasileiro é sobre a principal premiação da Bola de Ouro, a de melhor jogador. Afinal, Vini Jr é um dos favoritos devido ao desempenho com a camisa merengue, com direito a gol na final da Champions League.

Indicados ao Troféu de Técnico do Ano da Bola de Ouro

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Pep Guardiola (Manchester City)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Gian Piero Gasperini (Atalanta)

Luis de la Fuente (seleção da Espanha)

Lionel Scaloni (seleção da Argentina)

