Jogadoras da Seleção Brasileira feminina concorrem ao prêmio Bola de Ouro 2024

Medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris com a Seleção Brasileira, a zagueira Tarciane, do Houston Dash (EUA), e a atacante Gabi Portilho, do Corinthians, estão entre as candidatas ao prêmio Bola de Ouro 2024 do futebol feminino. O anúncio da premiação será no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, na capital francesa.

Na lista da revista France Football, responsável pela organização do evento, estão 23 nomes. Além das brasileiras, espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, que ganhou a última premiação, também está concorrendo.

Veja a lista

Ada Hegerberg, NOR (Lyon)

Alexia Putellas, ESP (Barcelona)

Aitana Bonmatí, ESP (Barcelona)

Barbra Banda, ZAM (Orlando Pride)

Caroline Graham Hansen, NOR (Barcelona)

GABI PORTILHO, BRA (Corinthians)

Giulia Gwinn, ALE (Bayern de Munique)

Glodis Viggosdottir, ISL (Bayern de Munique)

Lauren Hamp, ING (Manchester City)

Lauren James, ING (Chelsea)

Lea Schüller, ALE (Bayern de Munique)

Lindsey Horan, EUA (Lyon)

Lucy Bronze, ING (Chelsea)

Mallory Swanson, EUA (Chicago Red Stars)

Manuela Giugliano, ITA (Roma)

Mariona Caldentey, ESP (Barcelona)

Patri Guijarro, ESP (Barcelona)

Salma Paralluelo, ESP (Barcelona)

Sjoeke Nüsken, ALE (Chelsea)

Tabitha Chawinga, ZAM (Lyon)

TARCIANE, BRA (Houston Dash)

Trinity Rodman, EUA (Washington Spirit)

Yui Hasegawa, JAP (Manchester City)

