Vini Jr é um dos indicados à Bola de Ouro 2024

Estão sendo nominados, na tarde desta quarta-feira (4), os 30 jogadores que concorrerão ao prêmio Bola de Ouro 2024. Os nomes foram revelados pela revista France Football, criadora da premiação.

Vini Jr, dos favoritos a levar o prêmio, está na lista (veja abaixo), sendo o único representante brasileiro (até o momento). O vencedor sairá no dia 28 de outubro, em evento no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. Lionel Messi, do Inter Miami e da seleção da Argentina, é o atual vencedor.

Vale lembrar que a France Football também revelou os indicados em outros quesitos.

Melhor jogadora do mundo (com duas brasileiras no páreo);

Melhor goleiro do mundo (Prêmio Yachine);

Melhor técnico de time masculino;

Melhor técnico de time feminino (com brasileiro no páreo);

Melhor jogador jovem da temporada (Prêmio Kopa);

Melhor clube masculino do ano;

Melhor clube feminino do ano.

Além de Vinicius Júnior, outros dois nomes surgem como grandes favoritos ao prêmio. O meia Jude Bellingham, inglês e companheiro de Vini no Real Madrid, além de Rodri, volante do Manchester City e da seleção espanhola.

Bellingham levou três títulos em seu primeiro ano em Madri: venceu a Supercopa da Espanha, La Liga e a Champions League. Na atual temporada, já conferiu a conquista da Supercopa europeia. Ele também foi vice-campeão da Euro com a Inglaterra.

Já Rodri venceu a Eurocopa com a Espanha, além de renovar o título da Premier League com o Manchester City. Ele também participou da conquista inédita do Mundial de Clubes, em goleada contra o Fluminense.

Confira os nomes (FALTAM 5)

Jude Bellingham (Real Madrid-ESP e Inglaterra) – 21 anos

Ruben Dias (Manchester City-ING e Portugal) – 27 anos

Phil Foden (Manchester City-ING e Inglaterra) – 24 anos

Federico Valverde (Real Madrid-ESP e Uruguai) – 26 anos

Emiliano Martínez (Aston Villa-ING e Argentina) – 32 anos

Erling Haaland (Manchester City-ING e Noruega) – 24 anos

Nico Williams (Athletic Bilbao-ESP e Espanha) – 22 anos

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen-ALE e Suíça) – 31 anos

Artem Dovbyk (Girona-ESP e Ucrânia) – 27 anos

Toni Kroos (Real Madrid-ESP e Alemanha) – 34 anos

Vinicius Júnior (Real Madrid-ESP e Brasil) – 24 anos

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen-ALE e Alemanha) – 21 anos

Dani Olmo (RB Leipzig-ALE e Espanha) – 26 anos

Odegaard (Arsenal-ING e Noruega) – 25 anos

Hummels (Borussia Dortmund-ALE e Alemanha) – 35 anos

Harry Kane (Bayern de Munique-ALE e Inglaterra) – 31 anos

Vitinha (PSG-FRA e Portugal) – 24 anos

Rodri (Manchester City-ESP e Espanha) – 28 anos

Declan Rice (Arsenal-ING e Inglaterra) – 25 anos

Cole Palmer (Chelsea-ING e Inglaterra) – 22 anos

Dani Carvajal (Real Madrid-ESP e Espanha) – 32 anos

Lamine Yamal (Barcelona-ESP e Espanha) – 17 anos

Bukayo Saka (Arsenal-ING Inglaterra) – 22 anos

Hakan Calhanoglu (Inter de Milão-ITA e Turquia) – 30 anos

William Saliba (Arsenal-ING França) – 23 anos

