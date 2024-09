Prefeito de Madri rebate Vini Jr e espera desculpas do jogador

O prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, não gostou da declaração de Vini Jr sobre a Espanha não sediar a Copa do Mundo de 2030. O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira pediu que o torneio não seja disputado em território espanhol caso não aconteça uma melhora do quadro de racismo que acontece no país.

Dessa forma, José Luis afirmou que achou injusto a fala do brasileiro. Além disso, o prefeito espera um pedido de desculpas do jogador e afirmou que sempre vai estar ao lado dele em episódios de racismo contra ele.

“Estamos cientes de que há episódios racistas na sociedade e que devemos trabalhar duro para acabar com eles. É injusto com a Espanha e com Madri dizer que somos uma sociedade racista. Peço que você se retifique, você tem que se desculpar. Saiba que quando houver um episódio racista, você terá todos nós ao seu lado”, disse.

Vini Jr e a luta contra o racismo



