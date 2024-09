Corinthians lamenta morte do irmão de Félix Torres

Félix Torres está com a seleção do Equador e vai enfrentar o Brasil - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians publicou, nesta quarta-feira (4) uma nota de pesar lamentando o falecimento do irmão do zagueiro Félix Torres. Guilhermo Enrique Mina Caicedo morreu no último domingo. A causa ainda não foi divulgada até o momento.

A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) também emitiu uma nota de pesar sobre a morte do irmão do defensor, expressando suas condolência à família do jogador. Félix Torres ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

O defensor está, agora, a serviço da seleção do Equador para jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira (6), enfrenta o Brasil, às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela sétima rodada da classificatória Sul-Americana.

LEIA MAIS: Corinthians conta com patrocinadora para fechar com Depay

Em seguida, na próxima terça-feira (10), o Equador volta a campo às 18h (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, para enfrentar o Peru.

Confira a nota oficial divulgada pelo Corinthians

“O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do Guilhermo Enrique Mina Caicedo, irmão do zagueiro Félix Torres, que aconteceu na tarde do último domingo (1º). Neste momento, o Corinthians presta toda solidariedade ao atleta e seus familiares”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.