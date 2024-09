Flamengo vai apresentar reforços nos próximos dias

O Flamengo vai apresentar nos próximos dias os últimos três reforços que chegaram na janela de transferências para o restante da temporada: o lateral Alex Sandro, o atacante Gonzalo Plata e o meia Alcaraz.

Dessa forma, Alex Sandro será o primeiro. A apresentação dele acontece nesta quinta-feira (5). Depois, na sexta (6), será a vez de Alcaraz. Por fim, na segunda (9), Gonzalo Plata será apresentado. Todas as três vão acontecer no mesmo horário: às 13h.

Alcaraz já estreou, mas Alex Sandro e Plata ainda não. A estreia dos jogadores não deve demorar para acontecer. Além disso, Tite está precisando de opções para as partidas, já que oito jogadores estão no departamento médico: Cebolinha e Viña (fora da temporada), Gabigol, Arrascaeta, De la Cruz, Léo Pereira, Michael e Varela.

Com a Data Fifa, os clubes ganharam alguns dias a mais de preparação sem partidas, o que possibilitou uma folga mais longa. Assim, o Rubro-Negro se reapresenta nesta quinta-feira (5) e volta a campo na próxima semana, no confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe recebe o Bahia, no Maracanã, às 21h45, na quinta (12). No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1 a 0.

Depois, o Rubro-Negro tem um clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, Tite terá os desfalques certos de Ayrton Lucas e Alcaraz, que vão cumprir suspensão automática. O lateral recebeu o terceiro amarelo, já o meia levou o cartão vermelho.

