Bola de Ouro: Messi e Cristiano Ronaldo fora dos indicados pela primeira vez em 21 anos

Messi e Cristiano Ronaldo ficam fora da lista da Bola de Ouro pela primeira vez desde 2003 - (crédito: Fotos: Juan Mabromata/AFP via Getty Images e Patricia de Melo Moreira/AFP via Getty Images)

A lista com os 30 indicados ao prêmio da Bola de Ouro 2024 de melhor jogador, divulgada pela revista ‘France Football’ nesta quarta-feira (4), marcou o fim de uma era. Isto porque, pela primeira vez desde 2003, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão fora dos finalistas.

Os dois principais jogadores das últimas décadas acumulam 13 troféus nas últimas 15 edições. Dessa maneira, a ausência dos astros foi destacada pela própria premiação, que atribuiu o fato à menor influência dos jogadores em seus clubes e seleções.

Messi, com oito títulos (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023), e Cristiano Ronaldo, com cinco (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), são os maiores vencedores da história do prêmio.

Além disso, ao longo das últimas duas décadas, a dupla dominou o pódio da Bola de Ouro. Messi ficou em segundo lugar cinco vezes e em terceiro uma vez, totalizando 14 pódios. Por outro lado, Cristiano foi segundo colocado em seis oportunidades e terceiro uma vez, somando 13 pódios.

