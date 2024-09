Portugal x Croácia: onde assistir, escalações e arbitragem

A quarta edição da Liga das Nações começa nesta quarta-feira (4), com direito a jogo de grandes seleções do futebol europeu. Nesta quarta-feira (4), Portugal e Croácia se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida válida pela primeira rodada do Grupo 1 da competição.

Como chega Portugal

A seleção portuguesa volta a campo após a eliminação nas quartas de final da Eurocopa 2024, quando acabou sendo eliminada nos pênaltis para a França. Dessa maneira, Portugal tenta virar a chave e vai em busca do bicampeonato da Liga das Nações.

A expectativa fica pela presença do astro e capitão Cristiano Ronaldo, que se apresentou para os treinamentos e está à disposição do técnico Roberto Martínez.

Além disso, os portugueses tiveram novidades entre os convocados para a Liga das Nações. Trata-se da dupla Geovany Quenda e Pedro Gonçalves, ambos do Sporting. O atacante vai fazer sua estreia na seleção, enquanto o meia retorna após período afastado das convocações. Contudo, nomes como João Cancelo, Danilo e Francisco Trincão ficaram de fora da lista.

Como chega a Croácia

Por outro lado, a Croácia tenta se recuperar após uma eliminação precoce na Eurocopa 2024, quando sequer passou da fase de grupos. No entanto, a permanência do técnico Zlatko Dalic, que conquistou o vice da Copa do Mundo 2018, é a esperança de bons resultados para a seleção croata.

Além disso, o capitão e principal jogador da equipe, Luka Modric, estará à disposição do técnico para este duelo contra Portugal. Mas, Marcelo Brozovic, do Al-Nassr, anunciou aposentadoria da Croácia após disputa da Euro.

Portugal x Croácia

Liga das Nações 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 05/09/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, João Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Croácia: Livakovic; Caleta-Car, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Baturina, Luka Modric, Budimir; Sucic, Kramaric, Pasalic. Técnico: Zlatko Dalic.

Árbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Onde assistir: sportv e globoplay

