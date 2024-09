Diretoria do Atlético visita a Arena MRV; Decisão contra o São Paulo deve ser no estádio

Nesta quarta-feira (4), dirigentes e comissão técnica do Atlético foram à Arena MRV para acompanhar de perto as obras no gramado. O objetivo da visita foi realizar uma primeira avaliação das condições do local.

Participaram da visita o diretor de futebol Victor Bagy, o gerente de futebol Pedro Moreira e o auxiliar permanente Lucas Gonçalves.

Eles repassarão ao técnico Gabriel Milito as condições do gramado. Vale destacar que, nesta quinta-feira, os atletas também visitarão o estádio com o mesmo objetivo: avaliar as condições do campo.

O Atlético entrará em campo no próximo dia 12 de setembro para decidir com o São Paulo quem avançará às semifinais da Copa do Brasil. O Galo venceu o primeiro duelo por 1 a 0, com um gol de Rodrigo Battaglia. A tendência é que o jogo seja disputado na Arena MRV. No entanto, o clube mineiro tem até a próxima sexta-feira para confirmar o local da partida.

