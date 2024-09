Paulo Bracks não descarta mudanças e pede reação imediata no Santos

A diretoria do Santos colocou pressão na comissão técnica antes do duelo contra o Brusque, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal, o CEO do Peixe, Paulo Bracks, pediu a palavra antes da apresentação de Yusupha Njie e criticou as atuações da equipe, principalmente a última, o empate em 2 a 2 com a Ponte Preta na Vila Belmiro. O dirigente não descartou uma mudança radical caso não ocorra uma reação imediata.

De acordo com Bracks, o último fim de semana foi marcado por muitas reuniões com diversos setores do clube e que a direção poderá agir caso seja do entendimento dos dirigentes.

“Precisava falar com os torcedores. Pedi espaço na coletiva para falar algumas palavras. A sexta-feira foi constrangedora, inadmissível, indefensável. A Série B é muito difícil e não podemos deixar mais difícil. O returno é ruim dentro da expectativa de performance e a responsabilidade é de todos. A reação precisa ser imediata. Desde sexta fizemos reuniões duras. Sábado e domingo de muito trabalho. Fizemos ações, cobranças internas que tiveram como consequência mudança de programação, de carga de treinos. Ontem (terça-feira) vocês acompanharam”, relatou o CEO do Santos, antes de completar:

“Estamos prontos para agir, encarar o momento sensível, mais de 60% da competição passou. Não podemos errar. Não há trava que nos impeça de agir se necessário for”.

Santos terá mudança em departamentos

Bracks deu a entender que fará mudanças em breve em alguns setores do clube, como a base e o futebol feminino. O dirigente ainda comentou o esforço da diretoria em trazer reforços para o técnico Fábio Carille para a sequência da Série B. Dessa maneira, chegaram ao Peixe: o goleiro Renan, o zagueiro Luan Peres, os meias Billy Arce e Laquintana, e os atacantes Wendel Silva e Yusupha Njie.

“Há necessidade de melhorias e intervenções. Teremos mudanças nos próximos dias e os senhores serão informados”, encerrou.

Atualmente, o Santos está na terceira colocação na Série B, atrás de Novorizontino e Mirassol. No próximo sábado, visita o Brusque, às 16h (de Brasília), pela 25ª rodada da competição.

