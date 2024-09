Flamengo emite nota de repúdio às afirmações sobre um possível acordo com o Leixões, de Portugal

O Flamengo emitiu um comunicado, na tarde desta quarta-feira (4), repudiando informações falsas, segundo o clube, sobre o sobre possível acordo com o Leixões, de Portugal. No documento, o Conselho Diretor esclarece que existe, sim, um projeto para que o Rubro-Negro administre a instituição portuguesa, mas não no formato que tem sido vinculado.

O assunto se tornou recorrente nos debates com candidatos à presidência do Flamengo. Bap (Luiz Eduardo Baptista), um deles, descarta totalmente a possibilidade, caso eleito, a compra de um clube fora do país neste momento. Já Rodrigo Dunshee, candidato apoiado por Rodolfo Landim, cogita a possibilidade.

“O processo eleitoral não pode permitir que os postulantes façam ilações ou acusações irresponsáveis, sem quaisquer indícios ou provas, e sem, ao menos, conhecer os termos e condições da operação que está sendo negociada”, diz trecho da nota do Flamengo.

Apesar de serem, inicialmente, da mesma gestão, Landim e BAP são opostos na eleição. BAP, aliás, já abordou o temas em algumas ocasiões, e foi bem direto.

“Não estamos buscando soluções para problemas que não temos. Isso não vai acontecer. E outra coisa: se isso ocorrer por qualquer razão neste momento, antes de ser oficialmente encaminhado pelo clube, vamos desfazer no primeiro dia após ganharmos as eleições”, disse BAP ao “Coluna do Fla”.

Veja a nota

“O Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo vem a público manifestar seu repúdio às insinuações irresponsáveis e mentirosas a respeito do possível acordo de operações com o clube português Leixões.

A atual administração entende que o tamanho e a força da marca do Clube o credenciam para pensarmos sempre em um Flamengo ainda maior.

O processo eleitoral não pode permitir que os postulantes façam ilações ou acusações irresponsáveis, sem quaisquer indícios ou provas, e sem, ao menos, conhecer os termos e condições da operação que está sendo negociada.

É importante destacar que a operação, como vem sendo planejada, acarretará um contrato muito diferente e mais benéfico ao Flamengo do que a proposta apresentada, no passado, pelos Srs. Rodrigo Tostes e Claudio Pracownik, quando estes lideraram e foram os maiores incentivadores do projeto para aquisição do controle societário de um outro clube português por parte do Flamengo (o “Tondela”).

Na ocasião, a compra do Tondela seria intermediada e assessorada por uma empresa dirigida pelo Sr. Claudio Pracownik, e demandaria o pagamento de milhões de Euros, dos quais relevante parte seria paga pelo Flamengo, e ficando ajustado, ainda, que a empresa do Sr. Claudio Pracownik exerceria a gestão do negócio por, no mínimo, um ano e receberia uma elevada remuneração pela assessoria na operação societária e pela gestão do negócio.

O projeto que este Conselho Diretor vem negociando para o Leixões se mostra totalmente diferente e mais benéfico ao Clube. A parceria que está sendo negociada colocaria o Flamengo como administrador do clube por três anos, sem a aquisição imediata de participação societária, o que evitará o direcionamento para o Flamengo de eventuais prejuízos ou passivos do Leixões e dispensará a necessidade de pagamento imediato para a compra das ações daquele Clube.

Este contrato para a possível parceria, que será apresentado ao Conselho Deliberativo (“CODE”) para aprovação, dará ao Flamengo uma possível opção de compra após um período de operação (três anos). De igual maneira, o exercício desta opção de compra do Leixões poderá ou não ser levada ao CODE, pelo próximo presidente do Clube, após a análise dos resultados e das diligências que serão realizadas durante o período de gestão do Leixões pelo Flamengo

Ou seja, diferentemente do caso Tondela, a negociação do Leixões não envolve nenhum dispêndio obrigatório de valores para a compra das ações.

Assim que terminarmos de discutir os últimos pontos do contrato, ele será submetido para o CODE, que poderá ver e deliberar acerca desta oportunidade que se abre para o Flamengo no exterior.

Por fim, gostaríamos de registrar nossa visão que, apesar de estarmos vivendo um período eleitoral, não podemos aceitar falas irresponsáveis e mentirosas de pré-candidatos e seus apoiadores. Tais atitudes só servem para manchar a imagem institucional do Flamengo perante o mercado e nossos parceiros.

As pessoas precisam entender que o Flamengo é muito maior do que elas e que todo rubro-negro deve pensar mais no nosso Clube do que em seus interesses pessoais.”

