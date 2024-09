Máxime Dominguez chega ao RJ e exalta torcida do Vasco: ‘Simplesmente incrível’

Novo reforço do Vasco, o meia Máxime Dominguez desembarcou na tarde desta quarta-feira (4) no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – o Galeão. Em inglês, o suíço respondeu a jornalistas presentes no local, falando suas primeiras palavras como jogador cruz-maltino.

Ele revelou que já conhecia o Vasco, citando até mesmo Romário, e afirmou estar ansioso para atuar ao lado dos torcedores, visto que assistiu vídeos da torcida em São Januário. Além disso, falou sobre suas posições preferidas em campo e até mesmo passou um recado aos “fãs” do clube.

LEIA MAIS: Como foi a janela internacional do Vasco

Respostas de Máxime

“É um clube incrível. Eu estou muito feliz de me juntar este clube incrível e histórico do Brasil. É o lugar do futebol, então estou muito feliz aqui”, disse.

Ele também falou sobre as posições em que joga. Segundo o próprio, atua tanto na meia, quanto do lado do campo.

“Eu posso jogar nas duas posições. No meio, pelo lado. Eu venho aqui para ajudar o time. O que eu precisar, vou fazer o meu melhor para ajudar o time”, afirmou.

Máxime respondeu sobre as emoções de pisar em solo brasileiro. Ele lembrou que o Brasil é o país do futebol e demonstrou sua ansiedade por atuar em São Januário.

“É uma sensação maravilhosa. Vir para o Brasil, é como eu disse, é o país do futebol, vim com minha família. Só quero começar a jogar com estes torcedores incríveis. Eu vi uns vídeos do estádio (São Januário) e é simplesmente incrível. Mal posso esperar para começar”, revelou, antes de responder que já conhecia o Vasco:

“Sim, ouvi antes. Clube do Romário, de ótimos jogadores. É um clube incrível no Brasil e eu mal posso esperar para começar.”

Por fim, ele mandou um rápido recado à torcida do Vasco.

“Olá, torcedores do Vasco. Estou muito feliz de estar aqui e os vejo em breve no estádio!”, finalizou o suíço.

Sexto reforço do Vasco na janela

Máxime é o sexto reforço do Vasco na janela de transferências de meio de ano (a internacional fechou dia 2 de setembro). Além dele, chegaram Souza, Emerson Rodríguez, Philippe Coutinho, Jean David e Alex Teixeira. O suíço chegou proveniente do Gil Vicente-POR, com o Cruz-Maltino pagando cerca de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 9,3 milhões na cotação atual) pelo jogador.

Sua estreia não poderá ocorrer diante do Athletico, próximo compromisso do Vasco na temporada. Afinal, os jogadores precisam constar na lista de inscritos antes do início da fase (no caso, quartas de final). Assim, é possível que ele atue contra o Flamengo, pelo Brasileirão, no dia 15.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.