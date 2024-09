Sérvia x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Os atuais campeões europeus fazem sua estreia na Liga das Nações 2024/25. Nesta quinta-feira (5), a Espanha visita a Sérvia às 15h45 (de Brasília), no Rajko Mitic Stadium, em Belgrado, pela primeira rodada do Grupo 4 da competição. A chave ainda conta com Dinamarca e Suíça.

Como chega a Sérvia

A Sérvia vive um momento complicado e frustrou seus torcedores com uma eliminação precoce na Eurocopa 2024, quando os sérvios acabaram sendo eliminados ainda na fase de grupos da competição, sem uma vitória sequer.

Ao mesmo tempo, o técnico Dragan Stojkovi? segue no comando da equipe, mas ele terá desfalques para enfrentar a Espanha. Dessa forma, o centroavante Aleksandar Mitrovic e o volante Sergej Milinkovic-Savic estão fora por problemas físicos.

Como chega a Espanha

Por outro lado, a Espanha chega em grande fase sob o comando do técnico Luis de la Fuente. Dessa maneira, a seleção espanhola, que acabou de conquistar a Eurocopa 2024, aparece como uma das favoritas para ficar com o título da Liga das Nações. Isto porque a Fúria conquistou a Euro com sete vitórias em sete jogos e um aproveitamento de 100% na competição.

Mas, apesar do bom momento, a Espanha terá desfalques importantes nesta quinta-feira. Unai Simón, Mikel Merino, Álvaro Morata e Fermín López, lesionados, sequer foram relacionados para esta Data Fifa e serão ausências para os atuais campeões europeus.

Sérvia x Espanha

Liga das Nações 2024/25 – 1ª rodada do Grupo 4

Data e horário: quinta-feira, 05/09/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Rajko Mitic Stadium, em Belgrado (SER)

Sérvia: Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Birmancevic, Ilic, Maksimovic, Zivkovic; Lukic, Luka Jovic; Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic

Espanha: David Raya; Dani Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Ayoze Pérez. Técnico: Luis De la Fuente.

Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL)

Assistentes: Erwin Zeinstra (HOL) e Johan Balder (HOL)

VAR: Pol van Boekel (HOL)

Onde assistir: Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.