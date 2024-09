Argentina x Chile: onde assistir, escalações e arbitragem

Argentina e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (5), pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h (de Brasília). Na classificação, os donos da casa, atuais campeões da Copa América, ocupam a primeira posição, com 15 pontos. Em contrapartida, os chilenos, na oitava colocação, estão com apenas cinco.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida.

Como está a Argentina

A seleção argentina, do técnico Lionel Scaloni, não conta com Lionel Messi. Afinal, o camisa 10 se recupera de uma lesão e nem sequer foi convocado. Por outro lado, a lista conta com novidades, como Barledi, Valentín Barco e Giuliano Simeone.

Como está o Chile

Pelo lado chileno, uma das ausências é Erick Pulgar. Afinal, o volante, que viajou com a delegação para a Argentina, sentiu um problema muscular e está fora da partida. O mesmo serve, aliás, para Alexis Sánchez, que se recupera de lesão.

ARGENTINA X CHILE

Eliminatórias para a Copa do Mundo – sétima rodada

Data e horário: 05/09/2024, às 21h

Local: Estádio Monumental de Núñez, Buenos Aires (ARG)

ARGENTINA: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nicolás González; Lautaro Martínez, Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

CHILE: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Suazo; Alarcón, Rodrigo Echeverría; Marcelino Núñez, Darío Osorio, Víctor Dávila; Eduardo Vargas (Ben Brereton). Técnico: Ricardo Gareca.

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

