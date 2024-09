Corinthians contrata ex-Roma para a base com multa de R$ 250 milhões

O Corinthians acertou, nesta quarta-feira (4), a contratação de Pedro Lopes, volante ítalo-brasileiro que estava na Roma e defendeu a seleção italiana de base. O jovem, de 18 anos, chega para o sub-20 do Timão e assinou por três temporadas, sem custo para aquisição dos direitos econômicos. A multa rescisória é de 40 milhões de euros (cerca de 250 milhões).

Assim, o clube paulista assegurou 80% dos direitos econômicos do volante, segundo a rádio “Itatiaia”. A Roma mantém preferência na compra no futuro.

Pedro Lopes nasceu em São Paulo, porém foi muito novo para a Itália. Na Europa, foi convocado para o sub-15, sub-16 e sub-17 da Azzurra.

A chegada do jogador faz parte de uma nova filosofia do Corinthians a partir desta temporada, com o investimento mais forte em jovens para as divisões de base. Dessa maneira, cerca de 50 atletas passaram a frequentar as categorias sub-17 e sub-20.

O Timão não foi bem no Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta temporada. Afinal, foram apenas 18 pontos em 19 rodadas, com a modesta 18ª colocação na competição.

No início do ano, o Corinthians foi o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na decisão, ganhou de 1 a 0 do Cruzeiro e faturou o título.

