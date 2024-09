Pedro rompe ligamento do joelho e é cortado da Seleção Brasileira

O atacante Pedro sofreu um entorse no joelho no treino da Seleção Brasileira nesta quarta-feira (4), no CT do Athletico Paranaense. Em exames realizado após a atividade foi constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Assim, a CBF confirmou que o jogador do Flamengo foi desconvocado.

O Departamento Médico da Seleção Brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. Normalmente, lesões desta gravidade faz com que o atleta fique fora entre seis a nove meses. Se confirmado, o centroavante só volta a atuar na próxima temporada.

Pedro se machucou já no trabalho tático, quando a imprensa já havia deixado o CT do Caju, casa de treinamento do Athletico Paranaense e casa do Brasil em Curitiba. Após sentir a lesão, o flamenguista deu lugar à Endrick, que deve começar como titular contra o Equador.

Aliás, o centroavante já vinha de uma lesão nas últimas semanas. Ele sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda há três semanas atrás e voltou a atuar no último domingo (1), contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, volta a se lesionar de forma ainda mais grave.

A CBF, por sua vez, não comunicou se um outro jogador será convocado para o seu lugar. Neste momento, a entidade vem demonstrando solidariedade e apoio ao atleta após grave lesão.

Brasil e Equador duelam nesta sexta-feira (6), às 22h, no Couto Pereira, pela 7° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Aliás, após o embate contra os equatorianos, a Seleção Brasileira terá pela frente o Paraguai, em Assunção, no dia 10 de setembro. Contudo, a Canarinho é a sexta colocada na tabela, com sete pontos e no limite por uma vaga no próximo mundial.

Pedro voltava para a Seleção após Copa de 2018

A lesão grave acontece justamente quando o centroavante retornava para a Seleção Brasileira, desde a Copa de 2018, na Rússia. Ele concedeu entrevista coletiva nesta semana e falou da emoção de voltar a vestir a camisa canarinho.

“A Copa do Mundo serviu de aprendizado para todos que jogaram o primeiro Mundial. Não tem como aprender, Passei por um processo da Copa até aqui. Sei esperar o meu tempo. Fui para a Copa justamente por isso também; Passei por processos difíceis até chegar à Copa. Sei do tamanho da seleção brasileira, que tem concorrência e jogadores de qualidade, que podem estar em uma convocação ou na outra”, disse o atacante do Flamengo.

