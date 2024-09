Cléber Machado é o único brasileiro a votar no prêmio Bola de Ouro; Entenda o motivo

Cleber Machado é o único brasileiro a votar no prêmio mais importante do futebol - (crédito: Foto: Reprodução)

Nesta quarta-feira (4), a revista France Football revelou os indicados ao Prêmio Bola de Ouro, que será entregue no final de outubro. Curiosamente, o único jornalista brasileiro com direito a voto é Cléber Machado.

Machado recebeu o convite para participar da votação de forma inesperada, durante uma pelada entre jornalistas.

“A Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (Aceesp) tinha reservado um horário num campo de futebol atrás do Shopping Center Norte, onde jogávamos pela manhã. Entre os jogadores, havia um jornalista francês que trabalhava na Gazeta Esportiva e escrevia para a France Football. Ele comentou que estavam ampliando o colégio eleitoral do prêmio e perguntou se poderia me recomendar. A partir daí, comecei a receber e-mails e passei a votar anualmente”, contou Machado.

Na última temporada, Machado elaborou seu top 5 com Messi, Haaland, Mbappé, Modric e Rodri. O argentino conquistou o prêmio pela oitava vez em 2023.

