Com Textor, Vitinho e Adryelson são apresentados pelo Botafogo

Apresentados como reforços de peso, Vitinho e Adryelson vestiram a camisa do Botafogo pela primeira e segunda vez, respectivamente, diretamente do gramado do Nilton Santos. Ambos os reforços do alvinegro foram recepcionados por John Textor, dono da SAF do clube, e falaram sobre como o desejo de conquistar títulos pelo Glorioso.

Adryelson: ‘Mentalidade mais forte’

O zagueiro Adryelson destacou que sua mentalidade está mais forte e admitiu que a passagem pelo Lyon não foi como esperava. Além disso, vê a volta para o Botafogo como retornar a ganhar chance na Seleção Brasileira.

“Adryelson de agora está com mentalidade muito mais forte que antes, trabalhei muito isso. Sabemos o que aconteceu ano passado. Minha mentalidade está mais forte, mais firme”, destacou o jogador.

“Pelo trabalho que eu fiz junto com meus companheiros, foi frustrante chegar num clube (Lyon) e não ter a oportunidade que eu deveria ter. Aconteceu muita coisa em meio à tudo isso. Mas voltei em busca da oportunidade”, destacou Adryelson.

“Sobre radar da Seleção Brasileira, o Botafogo é um clube visado no Brasil e mundialmente. Está tendo mais oportunidades no Brasil, é mais uma visibilidade para retornar para Seleção Brasileira, como aconteceu com Luiz Henrique e antes com Lucas Perri e comigo. É uma visibilidade muito grande”, disse.

Adryelson, aliás, é um dos oito novos nomes contratados pelo Alvinegro na última janela de transferências. Ele chega para ajudar o clube na disputa da Libertadores.

Vitinho: ‘Foco no Botafogo’

Reforço contratado ao Botafogo junto ao Burnley (ING), Vitinho, aliás, terá sua primeira grande oportunidade no Brasil. O lateral, assim, vê que o estilo de jogo de Artur Jorge será um trunfo para mostrar seu futebol.

“Quando saio do Brasil, é como jogador muito ofensivo. Ao longo do tempo, joguei em várias posições, tenho fácil adaptação. Na Bélgica, tive que mudar meu estilo, era um time mais defensivo. Na Inglaterra, o time tinha mais a bola, eu participava mais do ataque. Já vinha acompanhando o Botafogo, conversei com o Mister, gosta de laterais que ataquem. Eu gosto, fico feliz. Minha adaptação no Botafogo vai ser fácil, porque é um time que gosta da bola, quer ter o jogo, quer propor. Vou ter essa facilidade”, salientou.

Assim como zagueiro, ele também vê uma ida ao Botafogo como chance de ir à Seleção, mas foca primeiro no clube.

“A gente já vem acompanhando lá de fora como não só o Botafogo, mas como o futebol brasileiro vem crescendo. É claro, em especial o Botafogo, a gente sabe o que aconteceu no ano passado, tenho certeza que com o trabalho esse ano não vai acontecer. Venho primeiro pensando no Botafogo, no meu trabalho e com as consequências do meu trabalho, tenho uma chance na Seleção Brasileira”, concluiu.

Botafogo na janela de transferências

Nesta janela de transferências, o Botafogo anunciou oito jogadores: o zagueiro Adryelson, os laterais Vitinho e Alex Telles, o volante Allan, os meias Thiago Almada e Mohamed El Arouch e os atacantes Matheus Martins e Igor Jesus.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.