Flamengo vai reavaliar Pedro antes de definir os próximos passos após lesão

O Flamengo se manifestou sobre a lesão no atacante Pedro. O Rubro-Negro, em nota, disse que vai reavaliar o atacante Pedro após a ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida no treino da Seleção Brasileira. O clube aguarda o retorno do jogador ao Rio de Janeiro.

Além disso, o Flamengo só vai se posicionar após a chegada do atleta ao Rio. Só depois de ser reavaliado, o atacante terá os próximos passos definidos pelo departamento médico rubro-negro.

Esta era a melhor temporada da carreira de Pedro. O atacante marcou 30 gols e é o mais decisivo do Flamengo em 2024. O atacante, aliás, aumenta uma lista de problemas do Flamengo para este ano. O clube já estava sem Everton Cebolinha e Viña.

Pedro voltava para a Seleção após Copa de 2018

A lesão, aliás, acontece justamente quando o centroavante retornava para a Seleção Brasileira, desde a Copa de 2018, na Rússia. Ele concedeu entrevista coletiva nesta semana e falou da emoção de voltar a vestir a camisa canarinho.

“A Copa do Mundo serviu de aprendizado para todos que jogaram o primeiro Mundial. Não tem como aprender, Passei por um processo da Copa até aqui. Sei esperar o meu tempo. Fui para a Copa justamente por isso também; Passei por processos difíceis até chegar à Copa. Sei do tamanho da seleção brasileira, que tem concorrência e jogadores de qualidade, que podem estar em uma convocação ou na outra”, disse o atacante do Flamengo.

