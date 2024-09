Jemmes decide, Vila Nova vence o CRB e passa o Santos na tabela da Série B

O Vila Nova confirmou a dificuldade de ser superado em seus domínios e venceu o CRB, pelo placar de 1 a 0. O jogo ocorreu nesta quarta-feira (4), pela 25ª rodada da Série B, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

O zagueiro Jemmes, que atuava de toca, marcou o único gol da partida aos 40 minutos do segundo tempo. O jogo foi bastante truncado, com poucas oportunidades para ambos os lados. Brigando pelo G4, o Vila se lançou ao ataque para garantir a vitória sendo recompensado.

Desse modo, o time do Vila Nova chegou aos 42 pontos, portanto, passa o Santos na tabela, afinal, o time paulista tem 40 pontos. No entanto, o CRB, do técnico Daniel Paulista, segue brigando contra o rebaixamento. Assim, estaciona em 16ª colocação e tem 26 pontos.

Próximos jogos de Vila Nova e CRB

O time de Goiânia enfrentará o Brusque no sábado (14), fora de casa. Por outro lado, o CRB jogará em casa contra o Sport, que voltou a vencer após quatro rodadas.

