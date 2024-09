Arias recusa proposta de renovação do Fluminense

O Fluminense buscou a renovação de contrato com o colombiano Jhon Arias, destaque da equipe nas últimas temporadas. Contudo, o jogador recusou a oferta, porque tem vontade atuar na Europa. Além disso, o atleta alegou que o clube não cumpriu combinado. A proposta foi no dia 10 de agosto, após a partida do Tricolor contra o Vasco, pelo Brasileirão.

De acordo com a “TNT Sports”, a diretoria do Fluminense propôs um contrato de 4 anos e 3 meses, com aumento de salário de mais de 50%, luvas e diversas bonificações, como assistências e gols marcados.

Propostas recusadas

Arias recebeu propostas de três clubes nesta janela. No entanto, o Fluminense recusou todas as ofertas. O colombiano ficou mais interessado na do Girona de 7 milhões de euros (43 milhões de reais), pois o salário era muito próximo ao que ele recebe hoje no Tricolor.

O Galatasaray, da Turquia, fez duas ofertas. O clube propôs inicialmente 10 milhões de euros (62 milhões de reais) pelo atleta e depois subiu a oferta para 12 milhões (74 milhões de reais). O Zenit, da Rússua, também fez uma oferta com o valor de 16 milhões de euros (99 milhões de reais). Contudo, Arias não tem interesse em jogar no futebol russo.

Se tivesse 100% dos direitos econômicos do atleta, o Fluminense possivelmente já teria vendido o jogador. Porém, o clube detém apenas 50%, enquanto o restante pertence aos colombianos do Patriotas. Assim, ficaria com um valor bem abaixo do que o clube pretende lucrar com Arias.

O acordo entre Arias e Fluminense

Arias e Fluminense tinham um combinado. Se o clube recebesse uma oferta a partir de 10 milhões de euros e que fosse positiva para ambos os lados, o Tricolor liberaria o atleta. No ponto de vista do jogador, o clube não teria cumprido a promessa nesta janela de transferências.

Isto porque Arias ficou perto de ir para o Galatasaray. A proposta de 12 milhões de euros atendeu as exigências de valores. O clube carioca, aliás, levaria 10 milhões de euros mesmo tendo 50% do jogador (mais de 60 milhões de reais). Além disso, os pedidos de Arias foram atendidos e topou ir.

Entretanto, o Fluminense realizou uma contraproposta de 12 + 4 de bônus, ficando com 20% do jogador e recebendo cinco milhões à vista e cinco milhões em janeiro. Contudo, a forma de pagamento não era viável. Assim, a diretoria tricolor ofereceu outras possibilidades, porém só liberando o jogador no final do ano. Mas o negócio não avançou.

Desta maneira, criou-se um desgaste entre direotira e Arias. O jogador confiava que se chegasse uma oferta que desse 10 milhões de euros ao Fluminense ele seria liberado, o que não aconteceu imediatamente.

O meia atacante foi adquirido pelo Fluminense em 2021 pelo valor de 600 mil dólares (3 milhões de reais na época) e tem contrato até agosto de 2026.

