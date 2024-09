Brasil x México (sub-20) Onde assistir, escalações e arbitragem

Seleção Sub-20 do Brasil faz o último treino antes do amistoso desta quinta-feira diante do México em São Januário - (crédito: Foto: Divulgação CBF)

Nesta quinta-feira (5/9), às 18h30 (de Brasília), rolará um amistoso internacional entre as seleções sub-20 do Brasil e do México. Enfim, será o primeiro entre os dois selecionados, que voltarão a se enfrentar no dia 8, mais uma vez no mesmo estádio, a casa do Vasco, no Rio.

Onde assistir

O canal SporTV transmite o jogo a partir das das 18h30 (de Brasília).

Como está o Brasil

O técnico Ramon Menezes vem treinando o grupo desde a segunda-feira. Ele usará este duelo contra um rival qualificado para buscar uma base para as próximas competições. Embora a escalação não tenha sido divulgada, alguns jogadores são presença certa no time titular, como o atacante Vitor Roque (ex-Barcelona e agora no Betis), que tem status de astro do grupo. Deivid Washington, do Chelsea, e Wesley (do Corinthians) devem formar o trio de ataque.

Como está o México

O México conquistou no mês passado o Campeonato da Concacaf Sub-20. Afinal, bateu os Estados Unidos por 2 a 1 com gol de Mateo Levy no último minuto da prorrogação. Levy é jogador do Cruz Azul, um dos grandes do México. O atacante é um dos principais destaques desta equipe que se prepara para o Mundial-2025 e manteve a base da competição passada.

BRASIL X MÉXICO

Amistoso Sub-20

Data e Horário: 5/9/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio (RJ)

BRASIL: Henrique (Robert); Pedro Lima (JP Chermont), Arthur Dias, Bordon e Leonardo; Bidon, Moscardo e Luis Guilherme (Rayan Lucas); Deivid Washington, Wesley (Pedrinhoi) e Vitor Roque. Técnico: Ramon Menezes

MÉXICO: Lara (Ochoa); Bustos, Méndez, Diego Ochoa e Pachuca; Garza, Sánchez, Morales (Moreno) e Rico; Jimenez e Mateo Levy. Técnico: Eduardo Arce.

Arbitragem: Ainda não divulgada

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.