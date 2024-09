Flamengo vai acionar Fifa para ter indenização por lesão de Pedro na Seleção

O Flamengo acionará a Fifa para ter indenização pela lesão sofrida por Pedro, nesta quinta-feira, com a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em treino da Seleção. O valor a ser recebido é proporcional ao salário anual do centroavante.

A entidade máxima do futebol mundial tem o Programa da FIFA de Proteção dos Clubes, que paga o valor proporcional anual do salário do atleta machucado pela seleção aos times. Para conseguir a indenização, o Flamengo precisa realizar o pedido dentro de um prazo de 28 dias posteriores à lesão.

O programa da FIFA tem um limite para efetuar o pagamento nesses casos, que é de R$ 46,77 milhões por ano para um atleta individualmente. Além disso, o período máximo de suporte é de 365 dias. A lesão de Pedro tem previsão de recuperação de aproximadamente nove e 12 meses.

Flamengo vai ao mercado

Sem Pedro, o Flamengo vai analisar nomes para repor o desfalque do artilheiro. No entanto, as opções são escassas. Afinal, a janela de transferências está fechada. Portanto, sobram apenas os jogadores sem contrato, os da Série B e os que não completaram sete partidas na primeira divisão.

