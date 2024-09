Após período de folga, jogadores do Flamengo se reapresentam nesta quinta-feira (5)

O elenco do Flamengo se reapresenta nesta quinta-feira (5), após três dias de folga. No Ninho do Urubu, o técnico Tite iniciará a preparação para o jogo contra o Bahia. O confronto será no dia 12 de setembro, uma quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Com a parada para a Data-Fifa, o Flamengo deu esse período de folga aos jogadores, que sofrem com o pouco espaço de tempo entre os jogos. Na última partida antes da pausa no calendário, o Mais Querido perdeu para o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, no domingo.

Reforços treinaram nos últimos dias

Enquanto grande parte do elenco rubro-negro aproveitou a folga, Alcaraz, Alex Sandro e Gonzalo Plata, contratados, recentemente, pelo Flamengo, foram ao centro de treinamento para realizar atividades. Afinal, a comissão técnica espera contar com todos o mais rápido possível. Deles, apenas o argentino Alcaraz já estreou (na partida contra o Corinthians).

