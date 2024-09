Palmeiras inicia preparação para duelo contra o Criciúma

Após dois dias de folga, o Palmeiras se reapresentou na tarde da última quarta-feira (04), na Academia de Futebol. Dessa forma, o Verdão iniciou a preparação para o duelo contra o Criciúma, marcado para o próximo dia 15, às 16h, no Allianz Parque.

Após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram a campo e fizeram trabalhos técnicos em dimensões reduzidas. No primeiro, dois times aprimoraram marcação e aproximação com poucos toques na bola. No segundo, com as dimensões mais alongadas, o objetivo era ganhar espaço e atingir as metas defendidas pelos goleiros do Palmeiras.

O zagueiro Vitor Reis iniciou o período de transição física e trabalhou em campo e na parte interna da Academia. Já o goleiro Marcelo Lomba fez tratamento de uma pubalgia com o Núcleo de Saúde e Performance. Dessa forma, ele ainda é dúvida do Palmeiras para o duelo contra o Criciúma.

O Palmeiras precisa da vitória para seguir na caça ao líder Botafogo. O Verdão encontra-se em terceiro lugar, com 47 pontos, três atrás do líder Botafogo. Entre as equipes, encontra-se o Fortaleza, com 48, mas um jogo a menos: 25 a 24. Vale lembrar que o Verdão ainda jogará com os dois times, ambos em casa. Dessa forma, o time de Abel Ferreira tem tudo para ser tricampeão brasileiro caso vença todas as partidas até o final do Brasileirão.

O Palmeiras vem de três vitórias consecutivas no Brasileirão: São Paulo, Cuiabá e Athletico-PR. Antes disso, o Verdão empatou com Internacional e Flamengo, mas perdeu para o Vitória na primeira rodada do returno do Brasileirão.

