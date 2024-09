Vasco contrata Lucas Loureiro, filho de Felipe, para o sub-20

Felipe Loureiro em ação com a camisa do Bangu - (crédito: - Foto: Allan Pereira/ Bangu A.C)

Em meio ao fim da janela de transferências para a reta final da temporada, o Vasco também se reforçou no sub-20. Afinal, o clube carioca acertou a contratação de Lucas Loureiro, de 19 anos, que é filho de Felipe, ídolo e atual diretor técnico do clube carioca.

Ao longo da curta carreira, o jovem atuou por seis anos na base do Flamengo e defendia as cores do Bangu, clube pelo qual passou seu pai. Sendo assim, disputou a Copinha no início do ano e uma partida da Copa Rio pelo time profissional do Alvirrubro.

Vale destacar que o departamento de captação e atletas do Vasco já observava o atleta, que chegou com o aval do diretor técnico. Além disso, Lucas espera trilhar o caminho de sucesso do pai. Felipe é o maior vencedor da história do clube e está no hall de grandes ídolos.

Por fim, Lucas Loureiro chega a uma equipe que se sagrou campeã da Taça Guanabara da categoria sob o comando do treinador Ramon Lima.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.