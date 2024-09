Flamengo aciona garantia bancária por Matheuzinho, e causa prejuízo milionário ao Corinthians

Flamengo exerce direito financeiro após atraso do Corinthians em pagamento por Matheuzinho - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Flamengo acionou garantias bancárias da Brax após atraso do Corinthians, referente à terceira parcela de Matheuzinho, completar um mês. Estima-se que o valor do prejuízo aos cofres alvinegros supera os R$ 15 milhões, que ficará sem receber parte do pagamento da empresa parceira em 2025.

Ciente dos problemas financeiros do Corinthians, o Flamengo decidiu inserir uma cláusula específica na negociação por Matheuzinho. O Rubro-Negro exigiu que, caso não recebesse após um período de tolerância posterior à notificação, o Alvinegro receberia multa em cima do valor faltante.

A cúpula rubro-negra, portanto, notificou o Corinthians, mas não obteve retorno. Sendo assim, o Flamengo acionou a cláusula das garantias dadas pela Brax, empresa parceira dos dois clubes na exploração de placas de publicidade, no acordo.

Flamengo notifica Corinthians

Conforme mencionado, o Flamengo não obteve retorno após período de tolerância posterior à notificação e exerceu, portanto, seu direito. O Corinthians já havia pago as duas primeiras parcelas por Matheuzinho com juros, ambas no valor de R$ 4 milhões cada.

A terceira parcela, que fez com que o Flamengo acionasse a cláusula, tem o valor mais caro da negociação: R$ 8 milhões. O pagamento do Corinthians deveria ter sido realizado no dia 5 de agosto – exatos 30 dias.

Se somada terceira parcela, no valor de R$ 8 milhões, o Corinthians ainda deve R$ 13 milhões ao Flamengo. Isso porque os dois últimos pagamentos referentes a Matheuzinho são de R$ 2,5 milhões cada – nos meses de agosto de 2025 e 2026.

Cabe destacar que há uma multa de 20% (R$ 15,6 milhões) em cima do valor que o Corinthians ainda deve ao Flamengo. Ou seja, com o atraso após notificação, a dívida já se aproxima dos R$ 17 milhões. Os juros vão aumentando conforme o Alvinegro demora a quitá-la.

Matheuzinho no Corinthians

O lateral-direito Matheuzinho se tornou reforço do Corinthians em fevereiro de 2024, após longa novela com o Flamengo. O Alvinegro comprou 60% dos direitos econômicos do jogador por quatro milhões de euros (cerca de R$ 21,3 milhões na cotação à época).

Matheus França, como pediu para ser chamado à época, assinou com o Corinthians até o fim de 2028. O jogador deixou o Flamengo sob críticas após atuar em 153 partidas oficiais pelo clube que o ‘revelou’. O lateral estreou na equipe principal rubro-negra no dia 18 de janeiro de 2020, em um empate sem gols com o Macaé, e se despediu no mesmo mês em 2024 – em outro 0 a 0.

