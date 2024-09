Neymar manda recado para Pedro após lesão

O atacante Neymar mandou um recado para Pedro, após o jogador do Flamengo ser cortado da Seleção Brasileira por lesão. O astro do Al-Hilal, que está em reta final do mesmo problema que afetou o camisa 9 rubro-negro, usou sua rede social para dedicar uma mensagem de conforto para o artilheiro do Brasil atualmente.

O camisa 10 compartilhou uma postagem do próprio Pedro com a camisa do Brasil e acrescentou o seu recado.

“Cabeça boa, tua mente que vai controlar tudo e você vai passar por cima disso. Força”, escreveu Neymar.

Posteriormente ao anúncio do problema sofrido por Pedro, Neymar dedicou uma mensagem para o atacante – Foto: Reprodução/Instagram

Pedro sofreu uma lesão durante o treinamento da Seleção ocorrido na última quarta-feira (04). Após exames, foi constatada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo (LCA). Normalmente, lesões desta gravidade faz com que o atleta fique fora entre seis a nove meses. Dessa forma, se confirmado, o centroavante só volta a atuar na próxima temporada. O atacante, inclusive, já sofreu com esta lesão em 2018, quando defendia o Fluminense. Porém, o problema foi no joelho direito na época.

Pedro sofre mesma lesão de Neymar

A lesão do camisa 9 é a mesma que mantém Neymar fora dos gramados desde outubro de 2023. Contudo, o astro do Al-Hilal está na reta final da recuperação e deve retorna em breve aos gramados.

