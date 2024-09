Atlético e São Paulo se enfrentarão na Arena MRV

A diretoria do Atlético decidiu que o jogo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil será na Arena MRV. A partida está marcada para 12 de setembro, quinta-feira, às 21h45 (de Brasília). No jogo de ida, o Galo venceu por 1 a 0, com gol de Rodrigo Battaglia.

A principal dúvida sobre o local da partida envolvia a condição do gramado da Arena MRV. No entanto, o diretor de futebol Victor Bagy, o gerente Pedro Moreira e o auxiliar Lucas Gonçalves visitaram o estádio e avaliaram a situação do campo.

Após a visita, eles informaram ao técnico Gabriel Milito sobre as condições do gramado. Assim, depois de conversa entre eles, a decisão foi confirmar a realização da partida na Arena MRV.

O Mineirão era uma opção para o Galo. Mas o estádio receberá um show no próximo fim de semana, o que poderia comprometer a qualidade do gramado para o dia 12. Além disso, estudos indicaram que a Arena MRV pode gerar até 10 vezes mais lucro para os cofres do clube em comparação ao Mineirão.

