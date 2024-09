Neymar apoia Rodrygo após jogador ficar fora da Bola de Ouro

Atualmente, Rodrygo é um dos principais jogadores do Real Madrid e da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Vitor Silva/CBF)

O atacante Neymar saiu em defesa de Rodrygo, após o jogador do Real Madrid ficar de fora da lista dos indicados a Bola de Ouro, divulgada pela France Football na última quarta-feira (04). Em sua rede social, o astro do Al-Hilal não concordou com decisão da revista francesa.

Na postagem feita em sua conta no Instagram, Neymar, que se recuperada de uma lesão no joelho, exaltou Rodrygo com uma publicação feita pelo próprio camisa 11.

“Mínimo top 5 do mundo”, escreveu o camisa 10 da equipe saudita.

Posteriormente ao anúncio dos indicados, Rodrygo também usou as redes sociais para se manifestar. Sem citar diretamente a lista da France Football, o atacante publicou imagens de algumas conquistas e lances na última temporada. Ele acrescentou dois emojis: um dando risada e outro de braços abertos.

Equipe de Rodrygo, Real Madrid tem os favoritos Vini e Bellingham na briga

Apesar da ausência de Rodrygo, o Real Madrid tem em Vini Jr e Bellingham os principais favoritos ao prêmio individual mais relevante do futebol mundial. O espanhol Rodri também é apontado como um possível vencedor. Além do camisa 7 e do inglês, a equipe merengue conta na lista com o uruguaio Federico Valverde, os alemães Toni Kroos e Rüdiger e o espanhol Carvajal.

O vencedor sai do anúncio que acontece no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.

