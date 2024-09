Luva de Pedreiro e Tavila Gomes reatam namoro após polêmica de traição

Entre idas e vindas, com exposição de traição nesse ínterim, Luva de Pedreiro e Tavila Gomes se deram outra chance e reataram o namoro. O casal apareceu juntinho em uma publicação nos stories do influenciador e confirmou os rumores sobre a reconciliação, que surgiram em maio.

O casal anunciou o fim do relacionamento em dezembro de 2023, quando Tavila ainda estava grávida de Davi. Meses depois, em abril, a bióloga expôs casos de infidelidade do influenciador durante toda gestação. Em maio, Luva de Pedreiro se declara à mulher nas redes sociais, e os rumores começam.

No storie postado por Luva de Pedreiro, na noite de quarta-feira (4), o casal aparece arrumado para sair. Tavila posa com um vestido rosa claro, enquanto Iran usa um moletom vermelho, branco e preto.

Tavila expõe traição de Luva de Pedreiro

Ao confirmar o término publicamente, a assessoria esclareceu que a decisão partiu de Tavila, mas ocorreu em comum acordo. Uma série de desentendimentos entre o casal serviu como justificativa inicialmente.

Meses depois, Tavila Gomes decidiu quebrar o silêncio para revelar o motivo do término do namoro. “Me traiu a gravidez inteira”, contou a bióloga em seu perfil do Instagram. Ela prosseguiu explicando que não teve condições psicológicas de falar sobre o tema antes.

“Desde quando saíram as fofocas, eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás. Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberiam aqui. Me calei esse tempo todo, mas uma hora cansa”, respondeu um seguidor.

Rumores de conciliação

Um mês depois da polêmica sobre a traição, em maio, Luva de Pedreiro deixou um comentário carinhoso em uma publicação da ex. O que representou uma tentativa de reaproximação do influenciador, na visão dos internautas.

“Amo vocês”, escreveu Iran nos comentários do post. Davi Cristiano Ronaldo, primeiro filho do casal, estava com dois meses à época. Tavila deu luz ao bebê na cidade do Recife e permanece no local com o filho.

Desde então os rumores de uma possível reconciliação vieram à tona. Muitos entendem que o nascimento do filho, Davi, pode ter influenciado na reaproximação do casal. Há, também, quem não aprove uma segunda chance no caso dos dois – devido às acusações da bióloga.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.