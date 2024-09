Alex Sandro é apresentado no Flamengo: ‘Não vejo a hora de poder estrear’

Alex Sandro com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução / FlaTV)

O Flamengo apresentou, na tarde desta quinta-feira (5), o lateral-esquerdo Alex Sandro, no Ninho do Urubu. Com grande passagem pelo futebol europeu, o jogador retorna ao Brasil para reforçar o setor rubro-negro que, recentemente, perdeu Matías Viña, lesionado. Em suas primeiras palavras na coletiva de imprensa, Alex Sandro, que vestirá a camisa 26, falou sobre o novo desafio em sua carreira.

“Me sinto muito feliz, orgulhoso e honrado por fazer parte desta enorme família que é o Flamengo. Não vejo a hora de poder estrear, de estar em campo. O projeto que me apresentaram é maravilhoso. É um clube que qualquer jogador do mundo tem vontade de jogar”, disse Alex Sandro.

“Não vejo a hora de sentir a torcida do Flamengo e jogar no Maracanã. Estou ansioso por este momento. Espero estar preparado para quando tiver essa oportunidade”, completou.

Decisão de voltar ao Brasil

Morando há mais de dez anos fora do Brasil, Alex Sandro e sua família já estavam mais que acostumados com a vida europeia. Dessa forma, ele explicou o processo que passou para tomar a decisão de retornar ao seu país.

“A decisão foi natural. Claro que não passa só pelo lado profissional, mas também pessoal. Uma decisão tomada junto com a minha família. Minhas filhas são muito apegadas a Itália. O projeto apresentado, junto com a comissão e jogadores que eu já conhecia, facilitou a minha vinda ao Flamengo. O clube em que eu me sinto mais familiarizado. Estou muito feliz por ter voltado ao Brasil”, explicou.

